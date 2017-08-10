Названы самые технологично развитые города мира 1 10.08.2017, 13:23

Сингапур занял восьмое место

Эксперты оценивали города по десяти ключевым критериям, связанным с технологиями.

Исследовательская компания 2thinknow, которая специализируется на современных технологиях, назвала самые технологично развитые города мира. Чтобы составить рейтинг, эксперты оценивали топовые города по десяти ключевым критериям, связанными с технологиями: количество патентов, выданных на душу населения, количество стартапов и технологический компаний, а также многие другие, сообщает Business Insider (перевод — nv.ua).

Топ-10 самых технологично развитых городов мира:

1. Сан-Франциско, Калифорния

Первое место досталось Сан-Франциско благодаря Кремниевой долине, которая является эпицентром современных технологий, масштабных стартапов и может похвастаться наибольшим количеством программистов и изобретателей. Кроме того, сотни технологических компаний расположили свои штаб-квартиры в Долине.

Фото: Patrick Nouhailler/Flickr

2. Нью-Йорк, Нью-Йорк

Согласно данным, более 7 тысяч технологичных компаний обеспечили более 10 тысяч жителей города рабочими местами только за третий квартал прошлого года. Также, город славится внедрением современных технологий для общественности.

Фото: Thomas Hawk/Flickr

3. Лондон, Англия

Столица Англии заслужила почетное третье место благодаря проекту Crossrail - системе высокоскоростной железной дороги. К 2018 году десять новых железнодорожных линий соединит тридцать существующих станций через новые туннели. Более того, Лондон – один из центров IT-индустрии.

Фото: barnyz/Flickr

4. Лос-Анджелес, Калифорния

Лос-Анджелесская корпорация по экономическому развитию отмечает стремительный рост в технологичном секторе города. Ежегодная прибыль города, благодаря технологиям составляет около 58 млрд долларов.

Фото: Danny Thompson/Flickr

5. Сеул, Южная Корея

Сеул по праву называется городом будущего. Согласно исследованиям, здесь ежегодно выдается больше всего патентов, чем в любом другом городе мира. Именно здесь родилась LTE - высокоскоростная передача данных, которая совершенствуется с каждым годом.

Фото: Minyoung Choi/Flickr

6. Тайбэй, Тайвань

Тайбэй - это лидер в разработке оборудования. Здесь основались одни из крупнейших компаний, работающих над компьютерной техникой: Asus, MSI, Gigabyte и Acer. Кроме того, в городе насчитывается огромное количество венчурных фондов.

Фото: sama093/flickr

7. Бостон, Массачусетс

Огромное количество специалистов в области технологий выпускают топовые университеты: Массачусетский технологический институт, Гарвард, Университет Тафтса и Северо-Восточный университет. Множество венчурных фондов ежегодно спонсируют сотни стартапов и компаний по разработке роботов.

Фото: Fintrvlr/Flickr

8. Сингапур

Сингапур славится огромным количеством программистов среди населения, которых поддерживают венчурные фонды. Кроме того, город оснащен множеством передовых технологий, призванным улучшить жизнь горожан. На сегодняшний день Сингапур совместно с Массачусетским технологическим институтом работают над новой системой публичного транспорта.

Фото: David Russo/Flickr

9. Торонто, Канада

Крупнейший город в Канаде является домом для 30% Канадских ІТ – компаний. Более того, город приглашает заграничных специалистов, которым предлагает практически лучшие условия для реализации потенциала. Ежегодный доход от работы ІТ – компаний составляет 52 млрд долларов.

Фото: mariusz kluzniak/flickr

10. Чикаго, Иллиноис

Согласно исследованиям, Чикаго входит в топ-5 американских городов по количеству рабочих мест в области технологий. Также, город может похвастаться передовыми технологиями, которые внедряют для горожан, и работой над новыми способами транспортировки электроэнергии.