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Максим Винярский: Нет учениям «Запад-2017»!

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  • 10.08.2017, 13:22
Максим Винярский
Фото: «Радыё Свабода»

В Грузии когда-то все началось с корректировки огня российскими «миротворцами».

Об этом в «Фейсбуке» написал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский, комментируя статью журналиста Аркадия Бабченко «Грузинская война».

«Девять лет назад: корректировка артиллерийского огня из казарм российских «миротворцев», неделя провокаций и обстрелов, вторжение российской армии.

Разрушенные до основания грузинские сёла. Надо знать. Надо помнить. Не верить им, никогда. Они всегда врут. Не надо нам такого «союзничка», ну их «русский мир» сами знаете куда.

Нет учениям «Запад-2017»!

Напомним, что 8 сентября в 18.00 на Октябрьской площади Минска Белорусский Национальный Конгресс проведет акцию предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».


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