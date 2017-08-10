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Белорусских школьников будут кормить сосисками раз в неделю

  • 10.08.2017, 13:29

МАРТ выдал рекомендации школьным столовым.

В новом учебном году в школьных столовых не будет чипсов, острых сухариков, газированных напитков и натурального кофе. Пиццы и смаженки в буфетах будут продавать не чаще двух раз в неделю. А кормить школьников колбасой и сосисками рекомендовано не чаще одного дня в неделю при одноразовом питании. Цель — сформировать у детей привычку здорового питания, передает tut.by.

Такие нормы закреплены в методических рекомендациях по организации питания в учреждениях образования и опубликованы на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). Ведомство разработало их совместно с Минобразования и Минздравом.

Также в буфетах ограничат ассортимент конфет, шоколадных батончиков, карамели, драже, печенья. Должно быть не более двух наименований каждого вида указанных изделий. С другой стороны, в ассортименте кафе и столовых учреждений образования обязательно должны быть соки, фруктовые и овощные нектары, молочные и кисломолочные продукты, гематоген, мармелад и зефир.

При этом в столовых и кафе для детей и молодежи питание может быть организовано по системе шведского стола, а кормить детей можно колбасами и вареными сосисками высшего и первого сортов и не более одного раза в неделю при одноразовом приеме пищи.

В учреждениях профессионально-технического, среднего специального и высшего образования, если учащийся покупает обед по меню, то в него нельзя включать одноименные блюда и гарниры в течение двух дней подряд.

Напомним, что в июне этого года министр образования Игорь Карпенко заявил, что в школах усилят контроль за качеством питания. И в том числе обратил внимание, что там не должно быть чипсов и газированных сладких напитков.

Ранее в апреле КГБ выявил масштабную противоправную деятельность группы должностных лиц.

— Что получается: в городе-герое Минске детей в школах отходами кормите! В девяти районах девять преступных групп собирают подачки с поваров школьных и тех, кто обеспечивает школьным питанием. В конвертах деньги негодяю собирают! — возмутился по этому поводу Лукашенко.

— Их взяли с конвертами, когда они сдавали в очередной раз конверты в общий мешок… Приносят мне в мешке всех! И как бы вы на это реагировали? Ваши же дети и внуки в школах этих сидят! То, что вчера не использовали, — перемололи и детям назавтра дали… — рассказал диктатор.


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