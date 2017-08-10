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Водитель минского мусоровоза повторил «подвиг танкиста»

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  • 10.08.2017, 13:38

Будучи нетрезвым, перевозчик мусора сбил фонарный столб на Могилевском шоссе.

Водитель мусоровоза в Минске выехал с проезжей части и врезался в фонарный столб. Происшествие случилось около 22 часов 9 августа на Могилевском шоссе, сообщает агентство «Минск-Новости».

27-летний водитель мусоровоза «МАЗ» на 15-м километре Могилевского шоссе не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в фонарь, говорит старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Заводского РУВД Анастасия Забавская. В крови водителя обнаружили 1,5 промилле алкоголя.

В Госавтоинспекции напоминают, что пьяному водителю грозит от 50 до 100 базовых величин с лишением права управления на три года.

Напомним, что на репетиции парада 3 июля в Минске танк снес дерево и фонарный столб на проспекте Независимости.


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