Путинский «день сурка» Дмитрий Орешкин, ej.ru

10.08.2017, 13:52

Дмитрий Орешкин

В России надо жить долго – это многое объясняет.

Вот Румыния отказалась принять из Москвы вице-премьера РФ Д.О. Рогозина. Россия в ответ отказалась принимать свинину из Румынии. Казалось бы, квиты и нет вопросов. Но почему-то вспоминается давняя история про газетную фотографию: «Н.С. Хрущев в свиноводческом комплексе колхоза «Светлый путь». Н.С. Хрущев третий слева в среднем ряду». К чему бы это? Наверно, так дышит почва и судьба. Знакомым дыханием Чейн-Стокса.

На отдыхе в Туве В.В. Путин два часа неутомимо преследовал под водой щуку. И таки настиг, предварительно измотав по всем правилам победной стратегии. Тоже ничего нового: помнится, Мао Цзе Дун в редкие часы досуга любил переплыть реку Янцзы. Туда и обратно. А еще раньше члены садово-рыболовного товарищества им. П.И. Чичикова дружно преследовали неправду, «как рыбак острогой преследует какую-нибудь мясистую белугу, и преследовали ее с таким успехом, что в скором времени у каждого очутилось по нескольку тысяч капиталу». Разница лишь в порядке цифр, а так все знакомо до боли.

Два соседних заголовка в ленте новостей: «Появилось видео подводной охоты Путина». «Застрелен генеральный директор «Океанариума». Ясно, в СМИ окопались предатели. Льют воду на мельницу и танцуют под дудку. Давно пора кончать с этим интернетом, товарищи.

Чтобы развеять последние сомнения в предначертанности нашего исторического пути (стиляги и космополиты называют это явление path dependence), так и не попавший в Молдавию Д.О. Рогозин грозно сообщает в Твиттере: «Рост производства оборонно-промышленного комплекса по Крыму и Севастополю в 2017 году по отношению к 2015 году составляет 430,8%, а по отношению к 2016 году — 227,6%».Здесь, конечно, не обойтись без выступления К.Е. Ворошилова на XYIII Съезде ВКП(б): «Если взять залп из всех видов оружия танков и авто-бронемашин в 1934 г. за 100, то к 1939 г. один залп будет равен 393%». И затем под бурные аплодисменты сообщает о наличии у РККА бомбардировщиков «…со скоростями, далеко перевалившими за 500 километров в час, а высотностью за 14-15 тыс. метров…» Ему вторит стальной нарком Л.М. Каганович: «…выплавка свинца составила в 1938 г. к 1933 г. 571,6%, цинка 506,1%, выплавка алюминия – 1000%... по автопокрышкам мы имеем рост в 1938 г. к 1933 г. 566,7%».

Что характерно, многие верили. Некоторые страстотерпцы всерьез верят до сих пор: «малой кровью, могучим ударом, на чужой территории». XYIII Съезд — это март 1939 г. До провала в Финской войне остается менее года. По ее итогам искрометный тов. Ворошилов был, наконец, отрешен от Наркомата обороны. Тем временем, с другой стороны границы А. Гитлер, сделав на основе финской кампании вывод о критической неготовности тов. Сталина к серьезной войне, летом 1940 г. отдает команду готовиться к нападению на СССР («план Отто», позже он превратился в «Барбароссу»).

Начало намечалось на 15 мая 1941 г., но сдвинулось на 22 июня: отвлекла война на Балканах. Потерянных на старте пяти недель фашистам не хватило, чтобы до морозов завершить блицкриг, рассчитанный на 5 месяцев (20 недель). Но мало все равно никому не показалось. План предусматривал уничтожение 240 советских дивизий. Гитлеровцы уничтожили 248. Однако ценой безумного напряжения страна выдавила из себя немыслимые еще 220 дивизий (германская разведка оценивала дополнительный мобилизационный потенциал СССР в 60 дивизий). Вместе с англо-американской помощью по ленд-лизу (тот самый алюминий, свинец, порох, автомобили, каучук, самолеты и пр.) это позволило победить в Войне.

Чтобы потом, надорвавшись, проиграть Мир.

Второй раз так не получится по чисто демографическим и технологическим причинам. Г-ну Рогозину самое время учиться наносить руководящие визиты с помощью батута и сокрушать врага на чужой территории с помощью Твиттера: и то, и другое изобретено на прогнившем Западе. Кроме того, он обещал к 2020 г. колонизовать Луну. Вот как раз с понедельника и возьмемся — еще целых три года впереди. Чтобы ему было, где без помех строить светлое будущее.

Нет, ничто не ново под этим естественным спутником.

Дмитрий Орешкин ej.ru