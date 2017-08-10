Минчанин выиграл суд против застройщика 10.08.2017, 14:03

Затянувший сроки сдачи дома застройщик должен вернуть деньги за каждый день просрочки.

Построенный вовремя, без переноса сроков сдачи дом для нашей страны скорее нонсенс. Во всем Минске найдется лишь несколько застройщиков, укладывающихся в отведенный промежуток. Большинство же девелоперов возводят свои «произведения» не торопясь, зная, что в нужный момент на руках будут все документы, позволяющие растянуть стройку еще на полгода-год. В такой ситуации даже не понимаешь, кого больше винить: застройщика, не расшибающегося в лепешку, чтобы выполнить свои обязательства, или чиновников, которые всегда с необычайной чуткостью входят в положение девелоперов и с ходу подписывают разрешение на продление, но почему-то напрочь забывают о сочувствии к дольщикам, пишет onliner.by.

Законодательно любой спонсор стройки вроде бы защищен — в заключенном между сторонами договоре написано, что за каждый день просрочки положена компенсация. Но на деле вопрос денежных выплат легко снимается подписанием дополнительного соглашения (не подписать которое дольщику или держателю жилищных облигаций себе дороже). Благодаря этому элегантному па застройщики выходят сухими из воды при любых обстоятельствах. Но бывает и так, что из-за невнимательности и недосмотра система дает сбой.

Несколько минчан, построивших квартиры в ЖК «Столичный», смогли это доказать, обратившись в суд и выиграв дело против застройщика, который теперь должен вернуть им деньги за каждый день просрочки. Решения, вынесенные в этом месяце, еще не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в суде, но ведь главное, что лед тронулся.

Жесткий договор и промах, который помог новоселам

— У нас довольно дружный дом, почти все соседи общаются в чате в Viber, — рассказывает Владимир, который и вдохновил людей на борьбу. — Бросил клич: кто хочет отстоять свои права и готов обратиться в суд по поводу выплат за затягивание сроков? Почему решился на такой шаг? Для меня вина застройщика была очевидна: дом обещали сдать в июне 2016 года, потом подписали допсоглашение на август, а в итоге сдали многоэтажку только в конце декабря.

В соглашении, заключенном между мной как инвестором и застройщиком, есть пункт, согласно которому держателю жилищных облигаций положена компенсация за весь период просрочки, если задержка составляет три месяца и больше. Звучит красиво, но не все так просто. Соглашение у нас был очень жесткое, и все притязания на выплаты аннулировались появлением допсоглашения. Причем было неважно, подпишу я «доп» или нет, — застройщику надо было только уведомить меня о продлении сроков. Все остальное — дело техники, а если категорически не согласен с таким поворотом дела, — расторжение договора.

Когда стройку продлевали до августа, меня об этом уведомили. Ничего поделать было нельзя. После августа прошло еще четыре месяца до сдачи дома, а новых уведомлений не поступило — ни мне, ни соседям, с которыми я общался. Не знаю, почему так вышло: то ли недосмотрели юристы застройщика, то ли сбой какой-то был. Но факт остается фактом — нет уведомления, значит, можно рассчитывать на компенсацию.

Стратегия успеха

Новоселы поняли — отстаивать свои права надо массово, но в то же время действовать поодиночке, оформляя все новые и новые иски. Было очевидно, что и без помощи квалифицированного юриста, специализирующегося на строительных делах, не обойтись. На оплату первой консультации у адвоката скидывались заинтересованные. Изучив дело, юрист заверил: шансы есть, хотя, скорее всего, будут всплывать бесконечные нюансы.

— Из всех жильцов нашего дома на мой призыв откликнулось человек 20, — продолжает Владимир. — Это, конечно, немного. Но мы начали действовать. Алгоритм следующий: сначала необходимо составить претензию и направить ее застройщику, указав сумму пени, — надо же попытаться решить дело мирно, до суда. На наши претензии пришел ответ: документов было великое множество, целая папка. И по всему выходило, что «Вильнюсстрой» не виноват — то одно не зависящее от него обстоятельство, то другое. Причем подписали эти «оправдательные» документы далеко не последние люди в сфере архитектуры и строительства. Наверное, многих это бы отпугнуло, но мы стали разбираться, кто же виноват в том, что, к примеру, долго не согласовывали ПДП — тот, кто не подписывал его, или тот, кто менял «под себя».

Во всей этой бумажной кипе я увидел пару фраз, по которым было понятно, что суд может стать на нашу сторону. Поэтому и подал иск. Также хотел уточнить, почему мы не пошли коллективно: мог возникнуть конфликт интересов (кто-то мог передумать или отвлечься на другие моменты), да и адвокату было бы сложно одновременно представлять интересы всех 20 человек.

Прежде чем услышать победное решение, Владимир прошел около шести заседаний суда. Дело рассматривали тщательно и со всех сторон, судья действительно вникала в ситуацию. Молодой человек предупреждает: будьте готовы к тому, что вторая сторона будет затягивать рассмотрение, постоянно находя новые обоснования свой позиции, опираясь только на «удобные» нормы закона. Поэтому адвокат должен быть всегда начеку и прекращать это «жонглирование».

— Нас, выигравших дело по пене, уже четверо, — уточняет Владимир. — Правда, деньги пока никто не увидел, хотя все и указали счета, на которые можно перевести суммы. Но дело в том, что недавно застройщик провел реорганизацию и повесил все долги на другое юрлицо. В моем решении суда оговорено, что выплаты должны произвести в любом случае. Еще двоим соседям придется обжаловать факт того, что их долг передали другой компании.

— Я строил однокомнатную квартиру, и по решению суда вторая сторона должна выплатить мне пеню в размере 2400 рублей и еще возместить 931 рубль за услуги адвоката. А ведь другие соседи строили «двушки» и «трешки» — итоговые суммы, которые должен выплатить застройщик, внушительные. Уверен, что вторая сторона будет обжаловать это решение, но, надеемся, суд по-прежнему будет на нашей стороне.

Для нас важны не столько деньги, сколько моральная победа. Со строительством я столкнулся впервые и очень удивился тому, что ты, отдав немалые деньги застройщику, остаешься вообще не защищен: госорганов и контролирующих организаций вроде много, а реагировать не хочет никто, — делится своими впечатлениями Владимир.

Как это дело видит адвокат

— Застройщики зачастую пользуются наивностью и пассивностью граждан, — поясняет адвокат Минской городской коллегии адвокатов Светлана Дмитроченко, которая и вела дело против компании «Вильнюсстрой». — Во-первых, люди привыкли доверять, а во-вторых, скоординироваться жильцам большого дома сложно: нужен лидер, эдакий мозговой центр, который поведет остальных за собой, поможет выработать единую стратегию.

Но при этом могу сказать, что недовольных тем, как или когда построили дом, достаточно много. И люди обращаются в суд: одни — из-за затягивания сроков, другие — из-за некачественной отделки, третьи — решают вопросы о господдержке. Споры могут быть совершенно разные, и не всегда они выигрышные. Зачастую еще надо доказать, что рассматривать дело надо в контексте закона о защите прав потребителей.

Дело по дому на Тимирязева, 10 мы рассматривали, основываясь именно на законодательстве о защите прав потребителей, поэтому не платили госпошлину. В итоге наши исковые требования были удовлетворены в полном объеме. Но, обратите внимание, это абсолютно частный случай, выработать какую-то единую практику по таким вопросам сложно. В нашем деле в ходе рассмотрения выяснились дополнительные моменты, которые и помогли одержать победу, мы доказали, что в затягивании сроков есть вина самого застройщика. Но это не общее правило: каждый случай индивидуален, в каком-то споре доказать вину проще, в другом — намного сложнее.

— Застройщик, понимая, что за одним-двумя исками может прийти еще двести, будет прилагать все усилия для того, чтобы «отбиться», нанимая лучших адвокатов, предпринимая различные действия (в том числе проводить реорганизацию и выделять другое юрлицо, на которое и отнесет все обязательства по уплате пени, как было в нашем случае). Наше дело еще не закончилось, у второй стороны есть время на обжалование, а будут юристы застройщика это делать или нет — увидим, — заключает адвокат, осуществляющая деятельность индивидуально.