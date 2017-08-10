Фотофакт: В Могилеве «выпал снег» из бабочек-однодневок 10.08.2017, 14:04

Белые крылья насекомых сделали воздух над Днепром почти непроницаемым.

Могилев снова пережил нашествие бабочек-однодневок. Вечером 9 августа полчища насекомых кружили в районе моста через Днепр на Пушкинском проспекте. Очевидцы запечатлели бабочек на фото и видео, сообщает группа «ЧП Беларусь» в социальной сети «Вконтакте».

Массовый вылет бабочек-однодневок в Могилеве проходит не впервые. Такой же случай был в июле 2013 года. Тогда насекомых видели так же в районе моста, но уже через реку Дубровенка на проспекте Мира.

Скорее всего, в Могилеве в очередной раз было нашествие водной поденки, или ручейника. Эти мотыльки живут около 3 дней. Они массово вылетают для спаривания. Такой вылет бывает раз в 3−4 года.

Никакой опасности для людей эти мотыльки не представляют. Разве что доставляют дискомфорт тем, кто боится насекомых или кому они просто неприятны.