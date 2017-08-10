Санкции США ударят по «Газпрому» 5 10.08.2017, 14:24

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Международное рейтинговое агентство Moody's подготовило новый отчет.

Новый пакет санкций США «негативен» для всего российского энергетического сектора и особенно для компании «Газпром». Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's, сообщает РБК.

По мнению экспертов, из-за ограничительных мер может быть задержано строительство идущих в обход Украины экспортных газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

«Закон о санкциях ставит под угрозу партнеров, инвесторов, кредиторов и подрядчиков "Газпрома», – подчеркивают в Moody's.

Если газопроводы не будут введены в строй к моменту истечения срока действия ранее заключенного договора на транзит газа через территорию Украины, это лишит «Газпром» возможности переориентации экспортных потоков на балтийское и черноморское направления. Как следствие – это ослабит позиции компании на переговорах с Киевом о новых условиях транзита, утверждают эксперты.

«Ослабление переговорной позиции «Газпрома» может привести к росту его транзитных расходов из-за более высоких транзитных тарифов и объемов по сравнению с теми, которые планировались ранее», – пояснил ведущий аналитик агентства Moody's по нефтегазовому сектору Денис Перевезенцев.

Пресс-служба "Газпрома" пока не давала комментариев по этому поводу.

До этого в отчете международного рейтингового агентства Standard & Poor's говорилось, что санкции могут вызвать перебои в экспорте российского газа в Европу.

Напомним, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых санкциях против России, из-за которых могут пострадать восемь совместных энергетических проектов ЕС и РФ.

Документ сокращает максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а для компаний нефтегазового сектора – до 30 дней. Также президент США может применить санкции к лицам, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более $5 млн в год или $1 млн единовременно.