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Лицо избитого «десантником» журналиста НТВ использовали в рекламе беляшей

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  • 10.08.2017, 14:47

«Креатив» проявила сеть закусочных в Омске.

Сеть закусочных Hot в Омске использовала кадр из ролика, в котором во время празднования Дня ВДВ мужчина наносит удар в лицо корреспонденту НТВ Никите Развозжаеву, сообщает паблик hot_omsk.

В аккаунтах закусочной в соцсетях появились изображения, стилизованные под мультипликацию. На них пострадавший обозначен как «Голод», а нападавший — кафе Hot.

«Hot и Беляш'Ок, спасем Омск от голода», — говорится в сообщении.

Клиенты неоднозначно отнеслись к идее: одни осудили желание нажиться на скандале, а другие признали шутку смешной.

2 августа в московском парке Горького Александр Орлов напал на Никиту Развозжаева, который в прямом эфире вел репортаж у фонтана, где десантники праздновали День ВДВ. Мужчина, нецензурно выражаясь, подошел к журналисту и ударил его кулаком в лицо.

Позднее Орлов был арестован по решению Замоскворецкого суда столицы за неповиновение сотрудникам полиции при задержании.


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