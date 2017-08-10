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Украина возбудила спецрасследование импорта серной кислоты из Беларуси

  • 10.08.2017, 14:47
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Фото: vosopttorg.com

Импорт серной кислоты и олеума мог нанести значительный ущерб национальному товаропроизводителю Украины.

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины по заявлению Восточного горно-обогатительного комбината (ВостГОК) решила возбудить и провести специальное расследование импорта в Украину серной кислоты и олеума независимо от страны происхождения, сообщает tut.by.

«Предоставленные материалы содержат достаточно доказательств, согласно которым можно сделать вывод, что в течение 2014-2016 гг. импорт в Украину серной кислоты и олеума независимо от страны происхождения и экспорта осуществлялся в таких размерах и на таких условиях, что могло иметь место нанесение значительного ущерба национальному товаропроизводителю», — отмечает МКМТ.

В частности, импорт товара в 2015 и 2016 гг. вырос соответственно на 87% и 225% по сравнению с 2014 годом, а его доля в потреблении — соответственно на 80% и 200%.

«Анализ ценовой динамики свидетельствует, что в течение исследуемого периода цены импорта были ниже цен заявителя (кроме 2016 года) и себестоимости его производства», — добавляет комиссия.

Государственное предприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат» — единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды. Объемы продажи ВостГОКа на внутреннем рынке в 2015 и 2016 гг. снизились соответственно на 5% и 8% по сравнению с 2014 годом, объемы производства — на 5% и 6%, занятость — на 6% и 8%, при этом реализация товара на внутреннем рынке была убыточной.

Согласно данным Госстата Украины, импорт серной кислоты и олеума в Украину в январе-мае 2017 года составил 20,33 тыс. тонн на сумму 543,3 тыс. долларов, тогда как экспорт — 0,05 тыс. тонн на 5,5 тыс. долларов. Основным поставщиком выступает Беларусь — 20,13 тыс. тонн на 531,3 тыс. долларов.

В Беларуси производство серной кислоты ведется на трех предприятиях — Гомельском химическом заводе, «Гродно Азот» и ОАО «Нафтан». Согласно данным Белстата, Беларусь в 2016 году экспортировала серной кислоты и олеума на 2,3 млн долларов. Из них на Украину пришлось 1,75 млн долларов. По сравнению с 2015 годом поставки в денежном выражении выросли в 1,7 раза, в физическом с 35,2 тыс. тонн до 55,3 тыс. тонн. При этом средняя цена увеличилась с 29 до 32 долларов за тонну.


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