«И это безбарьерная среда?» 1 10.08.2017, 14:59

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Брестские дольщики экспериментально доказали непригодность подъемников.

Днем 9 августа дольщики по ул. Луцкой, 66 провели эксперимент, показывающий, насколько опасна альтернатива пандусов, пишет «Брестская газета».

В ходе опытной проверки с участием колясок для двойни и инвалида-колясочника оказалось, что у установленных подъемников куча недоработок.

В частности, платформа не стопорится (экстренно не останавливается) в случае появления препятствия под ней при движении вниз. Скажем, если под нее забрался ребенок или кошка, опускающаяся платформа может их раздавить. Кроме того, у подъемника не срабатывает «стоп» при незакрытой двери. То есть платформа может двигаться, даже когда дверь открыта настежь. А ведь так и выпасть можно.

«И это безбарьерная среда? От такой среды самому можно стать инвалидом!» — возмущаются жильцы.

Но, что самое интересное, двухместные коляски и вовсе не входят туда по габаритам.

Сложности возникли и у инвалида-колясочника при использовании подъемника. Например, чтобы открыть дверь платформы, нужно нагнуться. Да и в целом, чтобы воспользоваться платформой, инвалиду-колясочнику понадобилась помощь посторонних.

Напомним, брестские дольщики требуют поставить у подъездов пандусы, как и было запроектировано изначально. Жильцы неоднократно обращались по этому вопросу к застройщику и в различные инстанции, но пока не добились желаемого.