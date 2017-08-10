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Виктор Ерофеев: Россия несется, как «Титаник» на айсберг

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  • 10.08.2017, 15:08
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Виктор Ерофеев

Царь Николай и Наталья Поклонская. Любовь на всю Россию. Откуда все это взялось?

Об этом на сайте Deutsche Welle размышляет писатель Виктор Ерофеев.

- До недавнего времени борьба бывшего прокурора Крыма с симпатичной внешностью стального ангела, Натальи Поклонской, с фильмом Алексея Учителя "Матильда" вполне вписывалась в противостояние православных ценностей либеральной культуре. Эта борьба затянулась и превратилась в монотонное, упрямое нытье не слишком просвещенного человека по поводу традиционных возможностей культуры, ставших давным-давно всеобщим достоянием.

Однако выставленная напоказ всей России сугубо личная любовь живого депутата к убиенному императору все больше в столетие революции приобретает мистический характер, и фильм Учителя превращается лишь в повод для поклонницы впасть в обожание, которое, скорее всего, имеет отличительные черты католической адорации. 

Для всех, кто читал хрестоматийную книгу Роберта Масси "Николай и Александра" ясно, что американский исследователь Дома Романовых видел трагедию семьи и России "в детской" - то есть гемофилия наследника толкнула императрицу в чудотворные объятья Распутина. Кончилось все это чудовищным крахом.

Сейчас, когда центральным событием российской светской жизни последнего времени стал сюжет "Николай и Наталья", затмивший все остальные сплетни о знаменитостях и превратившийся в любовную историю №1, возникает тревожное ощущение вторичного конца русского мира - конца, мистически связанного со столетней годовщиной революции.

То, что Николай уже и мироточил в Симферополе, и появился на празднике победы в войне, в которой он не участвовал, говорит о трансцендентном порыве депутата Поклонской к истине, мало кому доступной, но очень опасной для государства.

Со святой наивностью, граничащей с невинным бесстыдством известный священник Чаплин вторит Наталье, обещая на всю Россию, что показ "Матильды" уничтожит наше государство. Дело даже не в том, что дела так запущены (это и без Чаплина понятно), раз один фильм может убить страну. Дело в том, что небесный жених Натальи не зря спускается с небес предупредить о беде, независимо от картины.

И почему это не волнует компетентные органы?

Светская хроника может посмеиваться над нашим депутатом, считая, что она просто-напросто ревнует к балерине и ненавидит успешную соперницу, поскольку сама связана всего лишь мистическими узами с императором. Но всё гораздо тоньше! Именно Николай был таким любителем Крыма и гарантом его сохранения в империи, что украинской прокурорше, решившей перейти под знамена России, трудно найти более сильного морального защитника, чем Николай. И если Николай прикрыл Наталью в момент ее перехода в другую, внеевропейскую, государственную веру, то и Наталья прикроет теперь Николая от любого поклепа на него, реального или мнимого.

Однако любовная страсть, превратившаяся в религиозную адорацию, которая сама по себе является несомненным физическим возбуждением, ведет к тому, что фильм не увидит ни Чечня, ни Дагестан, может быть и сам Кремль не увидит, заразившись страстью Натальи и хитро зажмурившись. Не посмотрят - так зато фильм увидит Михаил Барышников, не последний творческий человек России. Как обещает Учитель, он покажет ему картину в Нью-Йорке. Но, если честно, все это - мелочи жизни. Пугает параллельная история самого небесного жениха Натальи столетней давности и сегодняшнего дня.

Сойдя с небес, чтобы найти себя в картине и в любви Натальи, Николай свидетельствует - еще раз подчеркнем это! - о невероятной хрупкости российского государства, которого не может спасти ни РПЦ, ни Кремль, ни сам помазанник божий. Россия, ничего не подозревая, несется как Титаник, на айсберг, и никто, кроме Натальи, это не чувствует. Казалось бы, бесстыжая любовь на всю страну должна не оттолкнуть нашу целомудренную интеллигенцию от созерцания мистического кризиса, а попытаться его осмыслить. Спасибо Николаю и Наталье.  Возможно, что они единственные спасители страны. Бей Матильду, спасай Россию!

Так можно прочитать всю эту дикую историю. Без иронии. Без зубоскальства. Схватившись за голову. Пора уже писать книгу "Николай и Наталья" - вот будет всем нам бестселлер!

Виктор Ерофеев, писатель, литературовед, телеведущий, автор книг "Русская красавица", "Хороший Сталин", "Акимуды" и многих других, кавалер французского Ордена Почетного легиона.


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