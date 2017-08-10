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90 лет назад Православная церковь в Беларуси стала независимой от Москвы

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  • 10.08.2017, 15:24
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Об автокефалии белорусских приходов было объявлено 10 августа 1927 года.

Первая попытка создания самостоятельной (автокефальной) Православной Церкви в Беларуси была предпринята 23 июля 1922 года, когда Собор в Минске образовал самостоятельную Белорусскую митрополию, во главе которой встал иерарх Российской Православной Церкви Мельхиседек (Паевский). В митрополии были образованы три епархии.

Но уже в 1927 году митрополит Мельхиседек и двое епископов были вызваны в Москву, и вскоре расстреляны.

После этого Бобруйский епископ Филарет создал инициативную группу по созыву съезда представителей Белорусской православной церкви, который открылся 9 августа 1927 года в Минске. В нем приняли участие представители 333 приходов Минской, Борисовской, Мозырской, Слуцкой, Бобруйской епархий и одного округа (благочиния) Оршанской епархии. 10 августа Собор провозгласил автокефалию и выбрал самостоятельное руководство. На 1 января 1928 года Белорусская Автокефальная Православная Церковь насчитывала в Гомельском округе - 24 приходы, в Полоцком - 12, Оршанском - 10. Всего в БССР в то время БАПЦ насчитывала 344 прихода, в которых несли службу 399 священников

Однако гонения на Церковь усиливались и закончились в 1938 году, когда Церковь была окончательно уничтожена.

Дальнейшие попытки создания автокефалии связаны с периодом оккупации армией нацистской Германии. Минский Собор, состоявшийся 30 августа 1942 года, подтвердил независимость Белорусской Автокефальной Православной Церкви (БАПЦ).

В 1944 году, с возвращением советских войск, провозглашенная автокефалия была уничтожена – полученные церкви конфискованы, не успевшие убежать деятели расстреляны. К этому моменту Церковь состояла из 9 епархий с 10 архиереями. Иерархия БАПЦ, которой автокефалия была навязана насильно, за нее не держалась и в эмиграции влилась в состав Русской Православной Церкви заграницей (РПЦЗ).

Но среди эмигрантов были и активные сторонники автокефалии, которые обратились за помощью к украинским автокефалистам. Глава Украинской Автокефальной Православной Церкви (УАПЦ) Поликарп благословил епископа Сергея (Охотенко) принять остатки БАПЦ под свой омофор.

5 июня 1948 года в городе Констанце был проведён Собор, объявивший о создании Белорусской Автокефальной Православной Церкви и избравший её архиепископом Сергея (Охотенко). Епископом БАПЦ был избран в 1949 году бывший мирянин, незадолго до избрания принявший монашеский сан, Василь (Тамащук), который стал секретарём БАПЦ. После разрешения выезда белорусских эмигрантов из Германии архиепископ Сергей выехал в Австралию, а епископ Василь — в США.

В 1968 году были рукоположены ещё два епископа БАПЦ. В 1972 году после смерти архиепископа Сергия (который умер под анафемой Константинопольского Патриарха) первоиерархом БАПЦ был избран епископ Андрей (Крыт), которому был присвоен титул митрополита. В 1973 году БАПЦ разделилась на две епархии — Американо-Австралийскую и Канадско-Европейскую.

После кончины митрополита Николая (2002 год) митрополит Изяслав объединил обе части расколовшейся ранее БАПЦ под своим началом.

В 2000-х годах центром БАПЦ стал кафедральный собор св. Кирилла Туровского в Бруклине.).

В 2004 году в БАПЦ из РПЦ МП в сане диакона перешел Василий (Костюк), который вскоре был рукоположен иерархами УАПЦ во епископы для БАПЦ с титулом «Барановичский и Бруклинский».

Теперь состав приходов БАПЦ таков: два в Канаде (Торонто, Монреаль), три в США (Бруклин, Кливленд, Гайлен Парк), два в Великобритании (Валийская миссия, Манчестер) и два в Австралии (Аделаида, Мельбурн).Но под реальным руководством БАПЦ находятся только два прихода в США – в Бруклине и Гайленд Парке.


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