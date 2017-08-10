закрыть
10 августа 2017, четверг, 16:54
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Юрий Беленький: Не участвуем в том, чего нет

2
  • 10.08.2017, 15:27
  • 9,671
Юрий Беленький
Фото: «Радыё Свабода»

Заместитель председателя КХП-БНФ рассказал, почему партия не собирается участвовать в «местных выборах».

- Мы могли бы сделать вид, что в стране есть действительно прозрачные выборы, но зачем? Мы твердо убеждены, что это не так, - рассказывает «Радыё Рацыi» заместитель председателя Консервативно-Христианской Партии БНФ Юрий Беленький. - Практика последних лет показывает, что результаты «выборов» доводятся сверху, а потому нет смысла принимать участие в этом спектакле. В таком случае вероятность победить для тех, кто не подходит властям, равна нулю.

Для чего тогда участвовать в фарсе? Какова цель? Любые действия должны иметь под собой обоснования. А я таких целей во время «выборов» не вижу. Наоборот происходит обман избирателей. Если бы мы выдвинули кандидатов, то сразу признали бы, что в стране есть действительно демократические выборы. Так зачем обманывать людей, которые доверяют нам? Это будет нечестно, даже выходит за рамки морали. Поэтому я очень критически отношусь к тем, кто собирается принимать участие во всем этом и декларирует какие-то цели.

- Некоторые представители оппозиции говорят, что «под лежачий камень вода не течет», надо делать хоть что-то...

- Такая оппозиция своими действиями как бы борется за победу, а на самом деле поддерживает действующий режим. Участие в «выборах» - сигнал для Запада, что в Беларуси проходят якобы демократические выборы. Что касается «надо делать хоть что-то», то я вообще не понимаю такого подхода. Идите к людям - и объясняйте свою позицию, высказывайте свое мнение ежедневно, а не только во время так называемых «выборов». Кто мешает? Вот это и есть реальные действия и реальная цель - доносить людям свои идеи. Поэтому я не верю в искренность тех, кто будет участвовать в этом фарсе. А мы не участвуем в том, чего нет.


Мнение

Репортаж из сердца Мордора
Репортаж из сердца Мордора Александр Тверской
Чем белорус отличается от русского?
Чем белорус отличается от русского? Виктор Никитенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой
Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш


Интервью

Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что