Юрий Беленький: Не участвуем в том, чего нет 2 10.08.2017, 15:27

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Юрий Беленький

Фото: «Радыё Свабода»

Заместитель председателя КХП-БНФ рассказал, почему партия не собирается участвовать в «местных выборах».

- Мы могли бы сделать вид, что в стране есть действительно прозрачные выборы, но зачем? Мы твердо убеждены, что это не так, - рассказывает «Радыё Рацыi» заместитель председателя Консервативно-Христианской Партии БНФ Юрий Беленький. - Практика последних лет показывает, что результаты «выборов» доводятся сверху, а потому нет смысла принимать участие в этом спектакле. В таком случае вероятность победить для тех, кто не подходит властям, равна нулю.

Для чего тогда участвовать в фарсе? Какова цель? Любые действия должны иметь под собой обоснования. А я таких целей во время «выборов» не вижу. Наоборот происходит обман избирателей. Если бы мы выдвинули кандидатов, то сразу признали бы, что в стране есть действительно демократические выборы. Так зачем обманывать людей, которые доверяют нам? Это будет нечестно, даже выходит за рамки морали. Поэтому я очень критически отношусь к тем, кто собирается принимать участие во всем этом и декларирует какие-то цели.

- Некоторые представители оппозиции говорят, что «под лежачий камень вода не течет», надо делать хоть что-то...

- Такая оппозиция своими действиями как бы борется за победу, а на самом деле поддерживает действующий режим. Участие в «выборах» - сигнал для Запада, что в Беларуси проходят якобы демократические выборы. Что касается «надо делать хоть что-то», то я вообще не понимаю такого подхода. Идите к людям - и объясняйте свою позицию, высказывайте свое мнение ежедневно, а не только во время так называемых «выборов». Кто мешает? Вот это и есть реальные действия и реальная цель - доносить людям свои идеи. Поэтому я не верю в искренность тех, кто будет участвовать в этом фарсе. А мы не участвуем в том, чего нет.