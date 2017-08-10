В Японии создали самый долговращающийся спиннер в мире 4 10.08.2017, 15:46

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Устройство будет стоить около 157 долларов.

Японская компания NSK создала спиннер под названием Saturn Spinner, который может крутиться дольше всех в мире. Устройство способно безостановочно вращаться в течение 13,5 минут, в то время, как обычные игрушки показывают результат в 1-2 минуты, передает korrespondent.net.

"Мы уверены, что наше изделие является самым долговращающимся", - прокомментировал изобретение представитель компании Тосикадзу Исии.

Ожидается, что Saturn Spinner поступит в продажу совсем скоро, а его стоимость составит около 157 долларов.