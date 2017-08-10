В Японии создали самый долговращающийся спиннер в мире

В Японии создали самый долговращающийся спиннер в мире4
- 10.08.2017, 15:46
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Устройство будет стоить около 157 долларов.
Японская компания NSK создала спиннер под названием Saturn Spinner, который может крутиться дольше всех в мире. Устройство способно безостановочно вращаться в течение 13,5 минут, в то время, как обычные игрушки показывают результат в 1-2 минуты, передает korrespondent.net.
"Мы уверены, что наше изделие является самым долговращающимся", - прокомментировал изобретение представитель компании Тосикадзу Исии.
Ожидается, что Saturn Spinner поступит в продажу совсем скоро, а его стоимость составит около 157 долларов.
Japan gives world-beating fidget spinner a whirl https://t.co/M1e3SC5Pm8 pic.twitter.com/ITdrjObmED— FRANCE 24 (@FRANCE24) 9 августа 2017 г.