Минчан напугал странный хлопок на станции метро «Октябрьская» 1 10.08.2017, 15:53

За поездом минчане увидели вспышку и слышали звук, похожий на взрыв.

Все случилось около 14:15. Как рассказала оnliner.by очевидица, за поездом в направлении «Института культуры» они видели вспышку и слышали звук, похожий на взрыв. «Дети очень сильно испугались и начали плакать, никто не понял, что произошло», — отметила она.

— Полчаса назад все случилось. Я спускалась на платформу «Октябрьской» со стороны перехода между двумя ветками, — говорит минчанка Лера. — Как раз уезжал поезд на «Институт культуры». И тут в тоннеле что-то вспыхнуло и прозвучал взрыв. Небольшой, но достаточно сильный, как четыре петарды. Дыма не было, но все испугались. Дети испугались, начали плакать. Кто-то из взрослых пошел посмотреть, что там происходит. Но по громкоговорителю никто ничего не объявил. Я испугалась и быстро села в другой поезд в противоположном направлении.

В метрополитене объяснили: пугаться не стоит, произошла «посадка напряжения».

— В городе отключали напряжение. Иногда, когда город работает или «Метрострой» работает, отключается электроэнергия. Мы питаемся от города, от подстанций, и вот когда город что-то отключает, у нас тоже отключение, — рассказали в метро. — Мы переключаемся на свои автономные источники. Это занимает минуты две-три. И могут быть какие-то пробои по техническим причинам. Ничего страшного не случилось.