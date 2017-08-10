Политическое айкидо Ангелы Меркель 10.08.2017, 15:52

Ангела Меркель

Фото: Photothek/Getty Images

В чем секрет успеха канцлера Германии?

Роль языка тела в политике возрастает. И хотя многие следят за жестами и гримасами президента США Дональда Трампа, он не лучший пример для подражания. Куда лучше обращать внимание на канцлера Германии Ангелу Меркель, пишет главный редактор Handelsblatt Андреас Клут в своей статье (перевод – liga.net).

Он отмечает, что и в своих жестах и во многих других вещах Меркель - практически полная противоположность Трампу. "И, если говорить о современной политике, модель - она", - подчеркивает журналист. Меркель у власти уже 12 лет и имеет все шансы остаться на своем посту на следующие четыре. А позади нее - длинная очередь конкурентов: мужчин, которые соперничали весьма жестко и до сих пор недоумевают, что же пошло не так.

Многое об ее стиле стало понятным в сентябре 2005 года, когда Меркель только готовилась стать канцлером. Право-центристский блок Меркель имел очень небольшое преимущество с 35% голосов на парламентских выборах, в то время как Социал-демократическая партия тогдашнего канцлера Герхарда Шредера - 34%. Лидеры всех партий, как это принято в Германии, собрались для проведения дебатов, и Ангела Меркель была единственной женщиной рядом с семью мужчинами.

И Меркель, и Шредер тогда имели равные шансы для формирования коалиции, напоминает Клут. Шредер, как альфа-самец, как его часто называют, решил брать быка за рога и действовать соответственно. Он разразился агрессивной речью, иносказательно упрекнул модераторов дискуссии в предвзятости и весьма презрительно высказывался о Меркель. Он постоянно перебивал каждого из собеседников и даже позволил себе выпад: "Вы серьезно думаете, что моя партия примет предложение коалиционных переговоров от госпожи Меркель в ситуации, когда она хочет быть канцлером?".

"Остальные мужчины не были его соперниками, тем не менее, они провели 40 минут, спаррингуясь с ним. А реакция Меркель была более интересной. Каждый раз, когда камера отъезжала от дерущихся самцов и фокусировалась на ней, выражение ее лица было нейтральным или немного озадаченным, но никогда - гневным или раздраженным", - отмечает журналист. Ее руки почти всегда оказывались сложены на столе, она почти не говорила. "Фактически, она ответила Шредеру, промолчав", - пишет журналист.

В течение нескольких последующих дней политическая карьера Шредера рухнула. Вся Германия ломала голову, что за бес в него вселился. По меньшей мере один раз ему пришлось отрицать, что на дебатах он был пьян.

Меркель же совершенно спокойно начала переговоры о коалиции, которые два месяца спустя привели ее к креслу канцлера. Социал-демократы Шредера стали ее младшими партнерами, пишет Клут. "Когда он вошел в комнату, она проиграла выборы. Когда он ушел, она выиграла канцелярию", - вспоминает Вольфганг Новак, бывший советник Шредера.

Экс-лидер оппозиции в Бундестаге Грегор Гизи (был лидером в течение почти всего срока Меркель) говорит: "На нее никто не похож". Гизи считают остряком; собственно, его работа в Бундестаге и заключалась в том, чтобы остротами выводить из себя канцлера. Но с Ангелой Меркель этот номер не прошел.

Говоря о Меркель, Гизи вспоминает свою работу юристом в Восточной Германии в 1970-е годы. В время допросов он мог "расколоть" практически любого мужчину, но с некоторыми женщинами - которые не пытались играть в мужчин - этого нельзя было сделать. Хиллари Клинтон совершила эту ошибку, говорит Гизи. Она ворвалась в предвыборную гонку, конкурируя с человеком, чья маскулинность наигранна настолько, что стала карикатурной. "Секрет Меркель в том, что у нее есть приемы против мужчин, а у мужчин против Меркель - нет", - отмечает Гизи.

Клут пишет, что все это, включая те дебаты десятилетней давности, напоминает айкидо. Это вид боевого искусства, основанный на перенаправлении энергии, а не противодействии, благодаря чему соперник фактический атакует сам себя. Дело в том, что агрессор всегда неустойчив, и опытный боец использует это.

Вместе с тем, в основе этого боевого искусства лежит слабость, а не сила. И Меркель, рост которой невысок по немецким стандартам (164 см) это подходит. В каком-то смысле она даже гордится хрупкостью и отсутствием атлетических способностей. "Мачо вроде Путина фотографируются на лошади с голым торсом и летают с журавлями. Трамп не может удержаться от опровержений, что у него "маленькие ручки", делая странные намеки - "в другом месте все в порядке". А Меркель принимает и даже подчеркивает собственную слабость", - пишет Клут.

Это одна из причин, почему с годами ее положение стало лучше по сравнению с тщеславными павлинами и наполеонами вроде Сильвио Берлускони и Николя Саркози. Она регулярно общается с султаном Эрдоганом и мистером Трампом, который в плане мачизма обогнал их всех. А главное - с выпестованным в КГБ царем Владимиром Путиным, отмечает журналист.

Он напоминает, что Путин работал в Восточной Германии, он знает немецкий, и при встрече Меркель и Путин часто переходят на "ты". Но это не мешает Путину пытаться играть с канцлером в игры. В 2007 году Ангела Меркель приезжала в Сочи, и ее советники предупредили Путина, что канцлер не любит собак. Конечно же, Путин позвал своего лабрадора и с ухмылкой налюдал, как неловко чувствует себя Меркель.

Это ему даром не прошло: немецкая пресса рвала и метала, вспоминает журналист. Однако никто не считал, что эта ситуация выставила Меркель слабой. Наоборот, Путин выглядит так, будто компенсировал какую-то свою ущербность. "Он должен был доказать, что он мужчина, потому что он боится своей слабости. У России нет ничего, ни успешной политики, ни экономики. Все, что у них есть, это вот что", - сказала после встречи сама Меркель, очевидно, имея в виду показуху и провокации. "Сегодня, по словам людей, которые присутствуют на встречах, Ангела Меркель - единственный западный лидер, которого Путин искренне уважает", - пишет Клут.

Как бы то ни было, статус канцлера Германии дается и отнимается в Германии. Поэтому с этого момента и до 24 сентября ее язык тела должен работать в ее пользу на выборах. Стратегия Меркель отличается от стратегии Макрона или Трампа, тяготеющих к эффектным жестам. Ее стратегия называется ассиметричной демобилизацией. Это означает лишение всей кампании намека на азарт, с тем, чтобы сторонники оппонентов в день голосования остались дома, думая, что уж тут-то никаких неожиданностей не будет.

"Язык тела Меркель прекрасно отражает эту стратегию. Ее социал-демократический оппонент, Мартин Шульц, отчаянно пытается вызвать волнение на агитационных мероприятиях, усиленно жестикулируя. Меркель свела движения рук к минимуму. Часто она просто показывает характерный "меркельский ромб", - отмечает Клут. Она как-то сказала, что любит этот жест, выражающий "приятную симметрию". Но, по мнению специалиста по жестам Штефана Верра, реальный посыл тоньше: "Ей удается держать вместе кончики пальцев, едва касаясь, даже в стрессовых ситуациях. Это говорит о том, что у Меркель низкий уровень кортизола (гормона стресса - ред.). А мы выбираем более стрессоустойчивых людей. Поэтому она сигнализирует о чем-то, о чем сама даже не подозревает", - говорит он. Ее язык тела успокаивает и ее саму, и ее аудиторию.

Во время дебатов Меркель часто покачивается взад-вперед, как будто взвешивая альтернативы. А вот чего она никогда не показывает, так это доминирующих жестов. "Меркель выходит на сцену, срывает овации, поднимает руки для приветствия и в этот момент опускает голову. Она делает себя одновременно и большой, и маленькой. Она не атакует противника, а ждет, пока ее противник не испугается, что выглядит слабым, и атакует, тем самым запуская свое собственное уничтожение", - объясняет Верра.