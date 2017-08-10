закрыть
10 августа 2017, четверг, 16:52
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Кому в СССР жилось хорошо?

4
  • Максим Мирович
  • 10.08.2017, 16:01

Расслоение на бедных и богатых в советской империи было гораздо сильнее, чем в России до 1917 года.

При наличии множества популистских лозунгов вроде "все люди — братья", "от каждого по возможностям — каждому по труду", реальный СССР был страной сильнейшего неравенства и расслоения общества. Причем расслоение на бедных и богатых, на мой взгляд, было гораздо сильнее, чем в России до 1917 года. 5-10% граждан в СССР жили действительно очень хорошо. В отличие от остального народа, у этой небольшой группы были и просторные квартиры, и питание из спецмагазинов, и дачи (часто напоминающие виллы), и возможность поехать за границу.

Итак — подробный рассказ о тех, кому хорошо жилось в советское время.

01. Советская партийная номенклатура.

По сути, "сословные разделения", с которыми якобы боролись большевики, после Октябрьского переворота никуда не исчезли — просто на место "старого дворянства" пришли другие люди. Они все так же пользовались всеми благами цивилизации, с презрением смотря на остальной народ, который считали "чернью".

Рассказы о шикарной и сытой жизни в СССР — все сплошь происходят из номенклатурной среды. Советская номенклатура действительно жила как при коммунизме — им была назначена высокая зарплата, давались просторные квартиры (часто с прислугой) в хороших районах городов, им был доступен практически беспрепятственный выезд за границу, были доступны спецмагазины с широким ассортиментом импортных товаров — в таких магазинах номенклатурщики отоваривались по так называемым "чекам внешпосылторга", которые обычным советским гражданам не были доступны.

02. Люди, имеющие доступ к распределению ресурсов.

Эта часть населения не принадлежала к партийной номенклатуре (часто они вообще могли не состоять в компартии), но при этом имели доступ к советской системе распределения — они могли работать в системе распределения "бесплатных" квартир, быть начальниками каких-нибудь складов или просто работать завмагами. Этим просто несли взятки за решение тех или иных вопросов — чтобы что-то поскорее отгрузили/выдали/продали дефицит и так далее.

К этой же касте можно отнести насквозь гнилые и коррумпированные верхушки советских ВУЗов — ректоры и деканы которых часто брали взятки за поступление абитуриентов. Централизованного тестирования в то время не существовало, и подтянуть на вступительных экзаменах "нужных" абитуриентов, при этом срезав "неугодных", было проще пареной репы.

Отдельной строкой в этом пункте следует упомянуть и всяких главврачей — они тоже очень часто за деньги "решали вопросы" с внеочередным лечением того или иного пациента. В общем — в СССР очень хороши жили те, кто имел доступ к распределению того или иного ресурса.

03. Теневые предприниматели и преступники.

Об этом практически не рассказывалось в советской прессе, но в СССР существовали целые отрасли т.н. "теневой экономики". Часть из этих "схем" была бы признана преступной и сейчас (скажем, воровство топлива в больших объемах), а часть являлась, по сути, простым предпринимательством — как например, подпольный пошив джинсов. Предпринимательство в СССР было запрещено законом, и года до 1987-го участники таких "подпольных цехов" сильно рисковали своим имуществом и свобдой.

Эти люди действительно имели доход, сильно превышающий среднесоветский — скажем, 5000-10000 рублей в месяц против средней зарплаты в 120, но при этом сильно рисковали быть разоблаченными ОБХСС или просто "бдительными соседями". После распада Союза многие из этих людей начали легальный бизнес и стали еще более успешными, а некоторые так и не смогли приспособиться к новым реалиям конкуренции и открытого рынка, с тоской вспоминая о тех временах, когда они продавали по 200 рублей джинсы с себестоимостью пошива в 10.

04. Хорошие специалисты в плохом окружении.

Очень часто в СССР люди работали по принципу "я делаю вид, что работаю — государство делает вид, что платит мне деньги", и поэтому нормальные специалисты, качественно делавшие свою работу, пользовались большим спросом. Хороший зубной врач, сантехник, даже простой слесарь на заводе могли жить в СССР несколько лучше, чем коллеги — их передавали "из рук в руки", заваливая заказами и подарками.

Впрочем, в отличие от номенклатуры, "ресурсораспределителей" и теневых бизнесменов это была, пожалуй, самая бедная группа "хорошоживущих" — их доход превышал среднюю зарплату всего в 2-3 раза, выше головы все равно было не прыгнуть.

05. Военные, физики, люди редких профессий.

Относительно неплохо в СССР жили высокопоставленные военные, "верхние слои" ученых (физики, химики и т.д.) и всякие редкие специалисты, вроде операторов АЭС или летчиков гражданской авиации. Впрочем, "неплохой" жизнь вышеперечисленных граждан была таковой лишь на фоне общей нищеты и была совсем небогатой в сравнении с жизнью аналогичных специалистов на Западе.

Вот такой обзор у меня получился сегодня. Все вышеперечисленные группы в СССР действительно жили очень даже неплохо, остальные же 85-90% населения вели довольно-таки нищее существование, живя на зарплату в 120 рублей и часто не имея возможности купить самое необходимое.

Максим Мирович


Мнение

Репортаж из сердца Мордора
Репортаж из сердца Мордора Александр Тверской
Чем белорус отличается от русского?
Чем белорус отличается от русского? Виктор Никитенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой
Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш


Интервью

Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что