У торговцев из Средней Азии «крыши», уходящие корнями во власть 2 10.08.2017, 16:11

Бить в набат надо было, как только они появились на рынках.

Председатель Госстандарта Виктор Назаренко дал жесткую оценку действиям местных властей по решению проблемы серой торговли предпринимателями из Средней Азии.

«Когда мы анализируем эту ситуацию, складывается впечатление, что кроме надзорных органов больше никого нет. Товар, который не имеет права находиться на рынке ввиду отсутствия каких-либо документов и маркировки, продается где угодно. В то же самое время есть органы исполнительной власти и другие органы в каждом районе, которые ждут, что сделают в Минске», — заявил чиновник.

«У нас, как всегда, все делается через одно место»

Сможет ли Госстандарт решить проблему серой торговли? И не слишком ли поздно ведомство объявило войну торговому «беспределу»? На эти вопросы «Салідарнасці» ответил предприниматель из Слонима, координатор РОО «Перспектива» по Гродненской области Виктор Марчик.

— Конечно, необходимо было делать это раньше. Когда появились первые звоночки, нужно было сразу же принимать решение. Но у нас традиционно решили подождать: авось оно само как-нибудь решится. Они (торговцы из Средней Азии — ред.) уже окрепли, раскрутились здесь. Естественно, у них уже появились «крыши», уходящие корнями глубоко во власть. И теперь их будет очень сложно отсюда сковырнуть. Но это нужно делать, — рассказал Виктор Марчик.

— Нужно закрывать подобные магазины полностью. Другого выхода просто нет. Находить какие-то компромиссы нужно было раньше, косметический ремонт теперь уже не поможет — только закрывать.

Слонимский предприниматель рассказал, что серая торговля давно распространилась из Гомельщины и Брестчины на другие регионы. Последствия этой экспансии вызывают тревогу:

— Нам перебили всю торговлю. Предприниматели уходят с рынка, банкротятся, ищут другие пути заработка. Но так как у нас работу найти практически невозможно, люди уезжают за границу. Мы теряем инициативных людей, которые могли бы помочь вывести Беларусь из тупика, из кризиса. Но у нас, как всегда, все делается через одно место.