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Долидович за три дня собрал почти $1,5 тысячи для поездки на Олимпиаду

  • 10.08.2017, 16:24

Белорусы активно помогают лучшему лыжнику в истории Беларуси.

Белорусский лыжник Сергей Долидович начал сбор средств на подготовку и участие в зимних Олимпийских играх 2018 года. Если все получится, эти игры станут седьмыми в жизни белоруса. Столько же будет у легендарного норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена, если и он найдет силы выступить в Пхенчхане, пишет «Еврорадио».

За три дня краудфандинговой компании Долидович собрал почти $1500. На его участие в Олимпиаде пожертвовало 80 человек. В их числе футбольный агент Валерий Исаев, знаток белорусского телеклуба ЧГК Антон Иоков, предприниматель Павел Войтехович.

Лыжник считает этот результат неплохим. Правда, это всего 9% от суммы, необходимой, чтобы поехать на Олимпиаду в Пхенчхан. На то, чтобы собрать остальное, есть 57 дней.


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