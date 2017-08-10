Долидович за три дня собрал почти $1,5 тысячи для поездки на Олимпиаду 10.08.2017, 16:24

Белорусы активно помогают лучшему лыжнику в истории Беларуси.

Белорусский лыжник Сергей Долидович начал сбор средств на подготовку и участие в зимних Олимпийских играх 2018 года. Если все получится, эти игры станут седьмыми в жизни белоруса. Столько же будет у легендарного норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена, если и он найдет силы выступить в Пхенчхане, пишет «Еврорадио».

За три дня краудфандинговой компании Долидович собрал почти $1500. На его участие в Олимпиаде пожертвовало 80 человек. В их числе футбольный агент Валерий Исаев, знаток белорусского телеклуба ЧГК Антон Иоков, предприниматель Павел Войтехович.

Лыжник считает этот результат неплохим. Правда, это всего 9% от суммы, необходимой, чтобы поехать на Олимпиаду в Пхенчхан. На то, чтобы собрать остальное, есть 57 дней.