В РФ на металлолом сдали ракету С-200, и она взорвалась 6 10.08.2017, 16:32

Работники приемного пункта металлолома пытались распилить снаряд.

В пункте приема металлолома в Чите произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, еще один получил ранения, передает «Медуза».

По предварительным данным СК, взрыв произошел, когда работники приемного пункта пытались распилить снаряд. Тип сдетонировашего боеприпаса пока не установлен.

На месте происшествия обнаружены две боевые части зенитного ракетного комплекса С-200 «Ангара».

Один из боеприпасов представляет опасность, его предстоит эвакуировать и нейтрализовать специалистам Минобороны, сообщили представители Росгвардии. Угрозы взрыва второй боевой части ЗРК С-200 нет, так как боеприпас находится в «спящем режиме», добавили они.

С-200 — зенитно-ракетный комплекс, принятый на вооружение в СССР в 1967 году. С-200 постепенно заменялись на более современные ЗРК. На момент распада СССР на вооружении стояли почти две тысячи пусковых установок для С-200. Современная российская армия С-200 не использует.