Белоруска бросила все и уехала в Азию к папуасам 5 10.08.2017, 16:45

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Татьяна Шунтова проехала половину Азии и совершила экспедицию к племенам Дани на остров Папуа.

Все хотят путешествовать, но постоянно что-то мешает: работа, семья или нехватка финансов. Белоруска Татьяна Шунтова проехала половину Азии и совершила экспедицию к племенам Дани на остров Папуа. Подробности о своих путешествиях она рассказала tut.by.

«Поездки — это компенсация за тяжелый труд»

До 2008 года тележурналист и исполнительный продюсер Татьяна Шунтова была за границей всего несколько раз и в основном по работе.

— Долгое время я работала на телевидении в Минске, Киеве и в Москве (исполнительный продюсер в медиахолдинге «Едина Медиа Группа»). На мне постоянно висело 7−8 часов эфирного продукта в неделю. Друзья всегда говорили: «Таня, ты делаешь карьеру». Я в ответ спрашивала: «Что я делаю, что за 7 букв? Я просто работаю и развиваюсь».

Но после двухнедельной поездки в Грузию Татьяна пересмотрела свои взгляды на жизнь и поняла, что для нее дорого, — состояние счастья и комфорта. С того времени начались ее регулярные путешествия. За последнее десятилетие она проехала половину Азии и совершила экспедицию к племенам Дани на остров Папуа. По ее словам, поездки — эта «такая компенсация за тяжелый труд». При этом девушка ни разу принципиально не пользовалась помощью туроператоров.

По словам Татьяны, в последние годы путешествия становятся все проще и дешевле.

— Например, раньше трансатлантический перелет что в Америку, что в Юго-Восточную Азию стоил около 1000 долларов, теперь можно туда-обратно слетать за 500−600. Внутри региона, в той же Юго-Восточной Азии или между Индией и Юго-Восточной Азией работает множество лоукостов. Например, AirAsia, который может доставить из Таиланда в Мьянму всего за 30−50 долларов. Но надо понимать, что это маленькие самолеты и ограниченность по провозу багажа.

По словам собеседницы, с жильем тоже проблем нет. В Азии также наблюдается мировая тенденция к проживанию в объектах «массового среднего класса» — это и не хостел, но и не 5-звездочный дорогой отель.

— Номер в среднем спокойно может стоит 20−30 долларов на двоих, и это будет с достойным завтраком, интернетом, горячей водой и чистой постелью.

А вот в Индонезии на острове Флорес случайно остановилась в публичном доме.

— Проституция там легализована. С виду это был не публичный дом, а скорее просто увеселительное заведение, где поют караоке, пьют пиво, а женщины и мужчины приходят туда повеселиться. Там же были небольшие номера, которые можно снять для уединения. Я неожиданно далеко забралась от отеля, возвращаться было поздно. Поэтому сняла номер, чтобы переночевать в том месте. И только потом поняла окончательно, где провела ночь.

А в Киргизии героиня останавливалась у местных — в юртах и в одиноких домиках возле высокогорных перевалов.

— Местные жители на летний период устанавливают юрты и живут в степях, выгоняя на пастбища свои стада. Мы тогда одной компанией шли по маршруту и попросились на ночлег в местную семью. Со своими спальниками легли на полу, попросили приготовить нам поесть, баню растопили у них по-черному, начерпав воды из горной ледяной и мелкой каменистой речки, помылись. Понятно, что заплатили за себя.

Остров Папуа и экспедиция к племенам дани

Путешествует Татьяна, как правило, одна. «Ну ведь вокруг все равно люди!» — улыбается героиня. С незнакомцами общается по-английски, хотя, по ее словам, «знать местные слова из разряда «здравствуйте» и «спасибо» — это как иметь зубную щетку в косметичке. А вообще умение играть в «крокодила», листик, ручка и искренняя улыбка очень хорошо компенсируют языковые барьеры.

Категорию «страшно — не страшно» Татьяна не приемлет:

— Не стоит никуда ехать, если вы думаете, что мир враждебен. Тогда опасно везде. Кто-то живет и работает у вулкана, кто-то рискует в цирке, а кто-то путешествует — это стиль жизни.

Что касается практических советов, то Татьяна рекомендует дать организму время на перестройку.

— Например, возможны кишечные расстройства из-за непривычных продуктов, способа их приготовления, климата. Однако, если сразу «забить» организм таблетками, лучше не станет — стоит чуть подождать, зачастую микрофлора привыкает. А вот с алкоголем и различными местными наркотиками (особенно отдельными видами психотропов в азиатских регионах) экспериментировать не стоит.

Едва ли не чаще всего Татьяна была в Малайзии. Впрочем, она использует эту страну, чтобы передохнуть в ожидании той или иной визы (белорусы могут находиться там от 30 до 90 дней в безвизовом режиме. — Прим.).

— Я часто останавливалась в Джорджтауне, на острове Пенанг. На протяжении лет 150 это была колония Британской империи. Там я встречала индуса в четвертом поколении, который родился там, живет и никогда не был в Индии. Но говорит на хинди и по образу жизни мало отличается от тех, кто живет в Индии. Еще там китайцы и малазийцы. Эти три этноса не смешиваются и прекрасно сосуществуют, сохраняя свои традиции, язык, культуру и религию.

А совсем недалеко от «цивилизованного мира» находится первобытный. Речь об острове Папуа, где до сих пор открывают новые виды флоры и фауны. Татьяна добиралась туда трое суток. В августе в городе Вамена проводился фестиваль, который призван сохранять местные традиции.

— Туда приезжает много тревел-фотографов, туристов. Но мы намеренно пропустили фестиваль и двинули подальше от него. Пешком шли неделю. Жили в своих палатках рядом с племенами Дани.

По словам Татьяны, самое захватывающее — это осознание, что в Папуа можно прикоснуться к первобытному миру.

— Мы-то прошли становление цивилизации, ну пусть за пару десятков тысяч лет. А там это сейчас происходит невероятно быстрыми темпами, последние лет 30−40 максимум. Да, у папуасов пока не сформировано отношение к деньгам, они предпочитают натуральный обмен. Но сменяется одно или два поколения этих племен — и они уже грамотные, понимают, что такое машины, обувь и материальные блага.

Поразил Татьяну и Раджа Ампат — островная часть Западного Папуа, там, где проходит граница Индийского и Тихого океанов.

— Плаваешь, как в супе! — Эмоционально рассказывает героиня. — В этих местах — максимальное на планете биоразнообразие подводного мира. Именно там зарождается почти 90% твердых кораллов мирового океана.

People with memories, или Люди, которые помнят свою предыдущую жизнь

Во время путешествий Татьяна сталкивалась с явлениями, которые для европейцев выглядят абсолютно странно.

— Однажды, путешествуя по Турции, я нашла благодаря airBnB (популярный ресурс по поиску жилья. — Прим.) обычную ферму, похожую на хостел в каком-нибудь городе у моря. Ее владелец, инструктор по дайвингу, рассказал, что на границе Турции и Сирии есть регион Хатай. И там живут people with memories, то есть «люди с памятью, которые помнят свою прошлую жизнь», — продолжает Татьяна.

Рассказ фермера обескуражил белоруску. Но после поиска информации, оказалось, что такой феномен действительно описан в научных статьях: люди рождаются и помнят свою предыдущую жизнь.

— Зачастую все они связаны с этим регионом, люди помнят свои предыдущие семьи, а также как они умерли. Причем существует тенденция: такие люди часто умирали не своей смертью (то есть нелепой или насильственной). Женщина, работающая на ферме в городе Бодрум, где я останавливалась, нашла свою предыдущую семью. Более того, еще и утверждала, что ее дочка и она знают, что в прошлой жизни были родственницами. При этом между смертью и их рождением обычно проходит достаточно короткий промежуток, потому что люди находят свои семьи, приходят, называют факты, о которых может знать только один человек. Полностью слаженных историй немного, но они есть.

Татьяна решила отправиться в Хатай, но больше примеров таких историй на месте не нашла:

— Мне все говорили, мол, да, есть такие «люди с памятью», но лично не сталкивался.

Героиня признается, что любит погружаться в культуру стран через еду. Единственное, она не пьет молоко (впрочем, в Азии его почти нет), но при этом не является вегетарианкой:

— Я даже на охоту в Беларуси ходила, добыла кабана с ножом.

Правда, червяков и жучков, популярных в Азии, Татьяна не пробовала, по ее мнению, это скорее экзотический бред для туристов.

— Зато я ела папеду. Это блюдо подается в Папуа, и в принципе распространено среди племен, так же встречается и в Малайзии, и на Филиппинах. Готовится папеда из саговой пальмы: мякоть дерева высушивается, разбавляется водой, и получается клейстер. В общем, по консистенции и виду можно представить теплые сопли: прозрачная белесая безвкусная клейкая масса.

По словам героини, блюдо распространено, потому что район очень беден на продукты. Иногда выращивают рис, но до племен папуасов культура риса не дошла. Поэтому папеда — это простейшая вещь, которой можно забивать желудок не всухомятку.

— Подается она либо в теплом, либо в холодном виде, но все равно быстро застывает. Накладывают ее длинными палочками, при отделении от общей порции папеда издает чмокающий звук. Чтобы съесть папеду, тоже нужна сноровка, — вспоминает со смехом Татьяна. Папуасы даже соревнуются в поедании папеды: кто больше засосет клейкой массы за раз.

— В этом еще одна уникальность путешествий — не все из блюд возможно повторить.

В подтверждение своих слов Татьяна рассказывает нам о популярном супе том-ям:

— Он делается на свежеприготовленной пасте. Ингредиенты можно попробовать повторить, но если имбирь купить просто, то свежий лемонграсс, корень галангана и листья кафир лайма — уже сложнее.

Чтобы привезти домой продукты и специи, на обратной дороге Татьяна иногда пренебрегает «правилом одного рюкзака» и покупает чемодан.

— Из Японии вернулась с огромным желтым чемоданом и плюс килограмм 12. Вывозила страну: вкусы, запахи и текстуры.

«В телевизионных программах о путешествии никто не путешествует нормально»

Сейчас Татьяна вернулась в Минск и работает в проектах, далеких от новостей и телепроизводства: занимается собственными проектами в области пиара и медиа-коммуникаций, проводит неформальные встречи и лекции о путешествиях, запускает курс интенсивов по основам видеосъемки.

— Да, сейчас у меня немного другой финансовый уровень, я давно не меняла телефон и ноутбук, но они работают.

Татьяна признается, что хотела бы совмещать хобби и работу. Но как именно, пока точно не знает. Телевизионные программы о путешествиях ее не прельщают.

— Я принимала участие в их создании и скажу вам: это совершенно не то. Никто в кадре не путешествует как путешественник! С точки зрения производства, это жесткая логистика. Очень много продюсерского времени уходит на обработку информации и поиск наиболее выгодных маршрутов. Как правило, основная часть производственного бюджета — это сами поездки. Они ставятся подряд «пакетом». Люди уезжают на несколько недель и галопом ездят по странам. При этом очень много и жестко снимают. Это совсем не путешествие в свое удовольствие.

Татьяна не согласна, что путешествовать надо всем.

— Это интересно далеко не каждому, к тому же надо быть очень выносливым. Тем более у меня, например, нет детей, и я могу тратить больше время на себя. Чувствую, что отдых удался, когда возвращаюсь дико уставшей.

При этом героиня признается, что ей еще не доводилось ездить автостопом и с помощью каучсерфинга (сервис, позволяющий бесплатно переночевать у незнакомых людей. — Прим.).

— Сейчас многих называют профессиональными путешественниками. Меня это смешит. Вот Федор Конюхов — профессиональный путешественник, пройдет везде и только это и делает в жизни. А вот кто тогда все остальные, и я в том числе?

Мы задаем ей финальный вопрос: а что же делать, если поездка разочаровала и, кажется, не стоила ни времени, ни денег?

— Изначально не стоит иметь конкретных ожиданий. Ведь как может возникнуть разочарование, если не было ожиданий? Правильно, никак. А какие могут быть ожидания, если цель поездки — познание чего-то нового, чего я еще не знаю? Как я могу заранее сформировать мнение о том, чего еще не знаю?

Путешествия, по словам героини, развивают периферийное зрение на жизнь: «Ты становишься гибче, толерантнее, уверенней в себе и в других».