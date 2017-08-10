Марек Ходакевич: США могут обеспечить региону Междуморья стабильность и процветание 10.08.2017, 16:47

В Институте национальной памяти Польши прошла презентация книги «Междуморье как элемент исторической политики».

В какой геополитической ситуации сейчас находится Польша? Может ли она объединить вокруг себя соседние государства, чтобы укрепить свою безопасность, в том числе энергетическую? Профессор Марек Ходакевич предлагает развивать концепцию Междуморья, которая предусматривает объединение государств Балтийского, Адриатического и Черного морей в один блок. В Институте национальной памяти Польши профессор представил свою книгу, озаглавленную «Междуморье как элемент исторической политики».

Как передает Радио Польша, в первую очередь, профессор Ходакевич отметил, что концепция Междуморья не нова:

- Это действительно старая концепция. Может, она не стара как мир, но она существовала со времени появления династии Ягеллонов. Регион Междуморья может лишь тогда быть самостоятельным, когда находится в безопасности. Когда же эта территория несамостоятельна, то она становится жертвой притязаний России и Германии. Сначала завязывается роман между Москвой и Берлином, затем – некрофилия в отношении Польши. Потом партнеры ругаются, и тогда начинаются беды. В XIX веке это были европейские войны, а позже – обе мировые войны. Всему миру пришлось заплатить за это. Именно поэтому и мы, Польша, и мировой гегемон, то есть США, заинтересованы в том, чтобы регион Междуморья был сильным. Ведь тогда это означает стабилизацию и мир в Европе.

Профессор подчеркивает, что, когда мы говорим о Междуморье, то имеем в виду территории между Балтийским, Адриатическим и Черным морями:

- С исторической точки зрения, территорию Междуморья населяют, прежде всего, славяне, угро-финские и балтийские народы, латинизированные даки, то есть румыны, албанцы. В общем, можно добавить и греков, ведь они тоже христиане, пусть и православные. Концепция Междуморья опирается на культуру, которую когда-то этнические поляки принесли на земли русинов. Западная цивилизация пришла на земли Великого княжества Литовского именно отсюда, Польша была фильтром. Причем, она пришла не в форме Варфоломеевской ночи, а в форме проповедования любви к ближнему. Поляки распространяли латинскую цивилизацию с помощью любви, а не огня и меча. Побить, покрестить и перерезать горло – это тевтонский способ. Здесь этого не было, западная цивилизация достаточно мягким образом расширила свое влияние на часть восточных территорий.

Профессор Ходакевич отметил, что концепцию Междуморья часто воспринимают как иллюзию, пустые надежды:

- Так происходит, потому что мы все 50 лет сидели в клетке Польской Народной Республики и ни о чем уже не можем даже мечтать. Многие не могут даже думать стратегически, а что же будет дальше? Ситуация очень проста – или Междуморье должно быть сильным, или должно исчезнуть, разорванное гегемонами. Польша – одно из самых больших государств региона, и именно она становится жертвой разделов. Необходимо прервать эту тенденцию. Польша должна востановиться и помочь другим, создать такую атмосферу, чтобы другие страны хотели к ней присоединиться. Именно поэтому поляки должны встать с колен, Польша должна стать богатой страной. Тогда и румыны, и эстонцы сами к нам придут.

Профессор полагает, что в нынешней ситуации регион Междуморья продолжает оставаться зависимым, и необходимо искать этому альтернативу:

- Не важно, о какой зависимости идет речь – от Берлина, от Москвы, от Брюсселя (то есть снова от Берлина, но в иной форме, ведь Германия – это самая экономически мощная страна в Евросоюзе). Еще со времен Второй мировой войны у Польши нет ни сил, ни времени бороться за независимость, такой у нас создался менталитет. В такой ситуации нужно искать альтернативный выход. Можно было бы продолжать подчиняться Берлину. У Германии есть средства, поэтому это более приятная форма доминирования в финансовом смысле, чем, например, доминирование Москвы. Или, может, лучше поддаться Москве? Однако, не думаю, что Путин реально собирается спасти мир. Есть и более экзотический путь – Китай. Конечно, я сомневаюсь, что Берлин и Москва позволят китайцам контролировать территорию, которую они считают своей сферой влияния.

Для Междуморья самой лучшей концепцией была бы самостоятельность, однако, сейчас нет ни средств, ни стратегии, ни тыла. Так вот, 15 лет я работаю в Вашингтоне и раньше не ожидал, что американские элиты заинтересуются концепцией Междуморья. Я преподаю дипломатам, военным и гражданским специалистам по обороне и офицерам разведки и контрразведки. Каждый из них прочел мою книгу и рассказал о ней своему начальству.

Эта идея уже пустила корни. При этом, американцы предпочли бы работать с блоком государств, чем со всеми, от Албании до Эстонии, по отдельности. Если Польша организует вокруг себя мощный блок, США будут с нами работать. Это не значит, что Дональд Трамп один раз приедет в Варшаву и все. Вице-президент Майкл Пенс посетил целый ряд государств – от Эстонии до Грузии и Черногории и сказал там всем: «Все в порядке, у нас есть НАТО. Это наш позвоночник, и не стоит бояться угроз, с вами НАТО и США». Североатлантический альянс становится интеграционной структурой Междуморья, даже если политики этого не понимают. Везде, где появлялся Майкл Пенс, проходили учения НАТО, также при участии солдат из стран, не входящих в альянс. Именно это называется интеграцией.

Профессор Ходакевич подчеркивает, что, помимо вопроса территориальной безопасности, большое значение имеет вопрос энергетической безопасности:

- Берлин постоянно оправдывается, мол, нужно дружить с Москвой, потому что останемся без газа. Итальянцы охотно не продавались бы Путину, но должны, а то останутся без нефти. А у кого еще есть нефть? Кто обладает самыми большими запасами на свете? Соединенные Штаты Америки. Кстати, буквально недавно США изменили закон и сняли ограничение на экспорт нефти. Речь не идет о том, чтобы судно со сжиженным природным газом приехало в Польшу один раз, нужно, чтобы эта система действовала на постоянной основе. В Польше нужно создать хаб, центр распределения американской энергии. Тогда и Германия, и Италия и вся Западная Европа получат от этого пользу. Именно США могут стать тем гегемоном, который обеспечит региону Междуморья стабильность и процветание.