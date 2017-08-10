Лев Марголин: Запасайтесь попкорном 10.08.2017, 16:49

В ближайшие месяцы белорусов ждет много интересного.

В связи с очередными заявлениями Лукашенко о том, что он распорядился подготовить к 1 октября пакет документов, направленных на «развитие предпринимательства», сайт ucpb.org поговорил с экономистом Львом Марголиным.

- Лев Федорович, что происходит? Обычно ж август у нас спокойный, а тут – Лукашенко каждый день на экране и аж подпрыгивает: и по той теме, и по той…

- Август у нас обычной спокойный тогда, когда этому августу ничего неспокойного не предшествует и когда за ним ничего неспокойного не ожидается. В этом году ситуация кардинально противоположная. Причем накладываются самые разные факторы, результат которых предусмотреть и предугадать очень сложно.

- Поэтому он и кидается по всем направлениям?

- Да. Во-первых, это экономика. Экономика, в которой, как ни крути, а я думаю, и он ситуацию видит – изменений к лучшему нет. И хотя он уже целый год повторяет, что никаких реформ не будет, надо только «совершенствовать» то, что есть, все-таки он начал предлагать какие-то изменения. Другое дело, что под реформами он понимает, прежде всего, приватизацию. И об этом он сам неоднократно проговаривался.

Приватизация – это, конечно, для него страшно. Потому что, с одной стороны, это потеря контроля над крупными предприятиями. А что такое крупное предприятие? Это большое количество рабочих, которые, наверное, ему вспоминаются еще по событиям 90-го года. В этих условиях нужно выбирать наименьшее из зол. И, наверное, наименьшее из зол – это создание условий для деятельности предпринимателей, для деятельности частного бизнеса. Причем опять-таки – не все условия, хотя бы часть из них.

Они, как говорится, не за семью печатями. Наши объединения предпринимательские, несмотря на то, что они достаточно беззубые, но они по крайней мере разрабатывают Национальную платформу развития бизнеса, каждый год ее корректируют – пожалуйста, бери и пользуйся.

И там есть вещи абсолютно безопасные для существующей власти – это, прежде всего, вопросы контроля и ответственности бизнеса. Это вот то, с чем приходят к бизнесу пожарники, санстанция, таможенный контроль, министерство здравоохранения и другие контролирующие органы.

И вопрос этот решается очень просто – за счет повышения ответственности самих предпринимателей. То есть вместо предварительного контроля, вместо получения тысяч разрешений, лицензий и т.п. надо сказать: «Ребята, работайте, но отвечайте за свою работу».

- Но бизнесу необходимы гарантии частной собственности и независимый суд.

- Безусловно. Но он надеется по-прежнему, что ему удастся проскочить.

- Пройти между струями дождя?

- Да. Потому что действительно – с вопросами разрешительными – с ними проще. А вот с вопросами, связанными с силовыми структурами, – сложней. Потому что вот отпустить все эти вещи, типа лжепредпринимательства… Мы ж столкнулись с этим, когда в «парламенте» были слушания на эту тему, и когда они все хором – и прокуратура, и МВД, и Министерство юстиции – все хором доказывали, что если, не дай Бог, это отменить, то сразу все рухнет.

Власти не очень настроены решать проблемы, в том числе и юридические. Так вот вопрос в том, чем все это закончится. Потому что если это ничем не закончится, то, конечно, предпринимателям будет работать немножко легче, если снимутся все эти вопросы контроля. Но большого взлета, большого всплеска не будет, пока не будут решены вопросы основополагающие, вопросы защиты собственности, которую на сегодняшний момент можно забрать у любого в течение нескольких секунд.

- Но как же он без этого будет жить? По рукам себя что ли будет бить? Это же его любимая забава – у этого забрать, этого посадить, этим вшивым блохам показать…

- Ситуация складывается так, что что-то делать надо. Если не делать ничего, то ситуация как с тем чайником, который запаяли со всех сторон, может просто взорваться. И поэтому мы в ближайшие месяцы увидим много интересного. Так что нам надо занять удобное место и запастись попкорном.

Потому что мы свое мнение высказали, как и предпринимательские организации. Мяч сейчас на стороне власти. Действительно ли она готова идти на реформы – ну, ладно, выбрали вы китайский метод – не трогать крупные государственные предприятия, а дать возможность частному бизнесу прорастать и развиваться – ну, попробуйте. В конечным итоге, этим путем идет и Китай, шла в какой-то степени и Корея. Может, и вам это удастся.

- Но все-таки основные вещи-то надо решить.

- Ну, вот и посмотрим.