Белорусские туристы жалуются, что их не пускают в Израиль 1 10.08.2017, 17:10

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Фото: Reuters

Трех гомельчан, летевших по путевке в Израиль, отправили домой.

Гомельчанин Андрей, родители которого 2 августа по путевкам улетели на отдых в Иерусалим, попали в тюрьму при аэропорте и позже были высланы. Оказалось, этот случай для августа не единственный. В редакцию tut.by обратился Владимир Комаров. Его путешествие в Израиль тоже закончилось заключением и досрочным возвращением на родину.

По иронии судьбы Владимир также из Гомеля, и тур он покупал у гомельского туроператора. Во время отпуска они с товарищем Станиславом решили слетать в Тель-Авив, отдохнуть на Средиземном море.

— У нас была путевка с 31 июля по 4 августа, — рассказывает Владимир. — Мы заплатили по 760 долларов за человека. Турфирма выкупила нам билеты туда-обратно, забронировала гостиницу. Менеджер, которая с нами работала, предупредила, чтобы не возникло вопросов с пограничной службой, с собой у каждого из нас на день должно быть не меньше 100 долларов. Я взял около 750, Стас примерно 600.

В тюрьме при аэропорте с белорусами сидели украинцы. У них, говорит собеседник, не отобрали телефоны, поэтому они смогли заснять, как выглядит помещение, где их содержали. Видео в редакцию прислали Владимир и Станислав.

В ночь с 30 на 31 июля друзья из Минска вылетели в Тель-Авив и приземлились в аэропорту имени Бен-Гуриона. По словам Владимира, во время паспортного контроля их со Станиславом попросили пройти на дополнительную проверку. Из Минска, говорит, летел почти целый самолет пассажиров. Почему подозрения вызвали именно товарищи-гомельчане, собеседник не знает и не догадывается.

— Мы прошли в угол зала, где несколько кабинетов, в которых сидели девушки, — продолжает Владимир. — Они спрашивали, кто родители, имена, полностью проверили все гаджеты. Дважды у меня снимали отпечатки пальцев, столько же делали снимок роговицы. Интересовались, какие страны Евросоюза я посещал. Не раз перечислил, что летал в Германию, Италию, Польшу. Они не поверили. И это при том, что в паспорте стоит "шенген"! Я объяснил: в 2015 году я поменял паспорт, где было много виз. Проверяющая повторяла: вы говорите неправду.

Узнавали, рассказывает Владимир, про семейное положение, имеет ли детей. На его ответы: женат, дети есть, парировали: «Вы врете».

— Ну как вру?! Это же в паспорте написано! — возмущается белорус. — В итоге мне сообщили, что я необоснованно прилетел к ним в страну и хочу тут работать. Но я официально работаю в Гомеле, сейчас у меня отпуск. Все это я могу подтвердить документально. У нас же с Израилем безвиз, если бы они захотели, думаю, наша страна без проблем предоставила бы им такую информацию.

Все общение, продолжает белорус, шло на русско-английском языке.

— Они видели, английский у меня слабый, поэтому свои вопросы задавали по-русски, а на мои отвечали по-английски.

«В МИДе жене сказали, что ситуация неясна, и попросили подождать — муж вернется»

После общения с сотрудницами пограничной службы охрана аэропорта проводила Владимира и Станислава в автобус с зарешеченными стеклами. С ними, говорит, был путешественник из Румынии и женщина из Украины или Беларуси.

— Нам сказали: вас не задерживают, вас сопровождают, — вспоминает собеседник. — На автобусе нас доставили в тюрьму при аэропорте. Территория охранялась, вокруг колючая проволока. Помещение разделено на тюремные камеры, внутри нары — все как положено.

Здесь белорусы провели полтора суток. В помещении с ними сидело еще шесть человек из разных стран — Украины, Румынии, Молдовы. Владимира осмотрел врач.

— По пути в автобус я возмутился: "Почему меня задержали? Я купил тур, взял нужную сумму, и где мой отдых?!" — едва сдерживает эмоции мужчина. — Когда они «помогали» мне зайти в автобус, я повредил руку. В итоге у меня огромный синяк. Его доктор и осматривал.

У Владимира и Станислава, говорит собеседник, забрали гаджеты и документы. Позвонить дали только на следующий день.

— Я набрал жену. Она связалась с нашим МИДом, — продолжает собеседник. — Ей сказали, что позвонят в посольство Израиля и перезвонят. Позже ей сообщили: «Ситуация неясна, подождите пару дней, муж вернется домой».

В ночь с 1 на 2 августа товарищей посадили на самолет «Белавиа» и отправили в Беларусь.

— Нас даже в терминал не пустили, привезли к трапу самолета, — рассказывает Владимир. — Полицейский аэропорта лично передал наши паспорта стюардессе, и она только через час полета вернула их нам.

Оказавшись в Беларуси, Владимир и Станислав тут же отправились в посольство Израиля в Минске. В здание, рассказывают, их не пропустили, выдали номер одной из сотрудниц.

— Мы тут же ее набрали, — восстанавливает хронологию событий собеседник. — Она нам объяснила, что этот вопрос относится к пограничным службам Израиля. Такие случаи, пояснила, бывают. Они индивидуальны, и их разбирают. При этом помочь нам, сказала, она ничем не может и тем более компенсировать какие-то затраты.

Туристам посоветовали обратиться к туроператору или в погранслужбу Израиля.

Сейчас Владимир и Станислав с юристом готовят претензии к туроператору. В ООО «Большие деньги» — сеть туристических агентств Тury.by, где мужчины оформляли поездку, пояснили: за невъезд человека в страну турфирма ответственности не несет.

Друзья возмущены: почему менеджер их об этом не предупредила.

В самой турфирме сообщили, что в Гомеле желающих поехать в Израиль немного. В основном люди стали туда летать, когда отменили визы.

— В моей практике это впервые, чтобы туристов не пропустили в страну, — рассказала менеджер Анна, которая работала с Владимиром и Станиславом. — Почему так произошло, я не знаю. Возможно, у израильской стороны возникли к ним какие-то вопросы. За разъяснениями в посольство мы не обращались. У нас в договоре прописано, что ответственности за невъезд в страну турфирма не несет.

В посольстве Беларуси в Израиле сообщили: статистики по гражданам нашей страны, которые по прилете в Израиль были досрочно возвращены на родину, нет.

— Оказавшись в такой ситуации, люди не всегда обращаются в посольство, — поясняет Андрей Садовский, советник посольства. — С начала этой недели от белорусов, которые столкнулись с подобной проблемой, нам поступил один звонок.

Ранее посол Израиля в Беларуси Алон Шогам рассказал, что посольство серьезно относится к таким случаям.

— В каждом подобном случае просим передать рапорт, который составляют погранслужбы, рассматриваем его. Но, как правило, отказы логичны, недоразумения в таких ситуациях — большая редкость.