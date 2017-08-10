Первый сериал братьев Коэнов выйдет в 2018 году 10.08.2017, 17:06

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Сериал будет состоять из шести историй о Диком Западе.

Премьера первого телесериала, над которым работают известные американские режиссеры Итан и Джоэл Коэны, состоится в 2018 году, сообщает Business Insider со ссылкой на стриминговый сервис Netflix.

Сериал в жанре вестерна "Баллада о Бастере Скраггсе" будет состоять из шести историй о Диком Западе. Братья Коэн в проекте не только режиссеры, но и сценаристы, а также исполнительные продюсеры вместе с Меган Эллисон и Сью Наэгл. Ранее Коэны стали исполнительными продюсерами сериала "Фарго", однако в качестве режиссеров над телепроектами еще не работали.

Братья Коэны являются создателями таких картин, как "Большой Лебовски", "Старикам тут не место" и "После прочтения сжечь". Последняя картина режиссеров "Да здравствует Цезарь!" вышла на экраны в 2016 году - она открывала Берлинский кинофестиваль.

В жанре вестерна братьям уже приходилось работать. В декабре 2010 года они выпустили ленту "Железная хватка", которая стала самым кассовым из всех их фильмов и одним из самых успешных вестернов в истории кинематографа. Картина была номинирована на престижную премию "Оскар" в 10 категориях, однако не выиграла ни в одной из них.

Среди более 70 кинонаград Итана и Джоэла Коэнов - четыре премий "Оскар", две премий BAFTA и "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля.