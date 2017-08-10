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Как поставить милицию в рамки законов

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  • Михаил Пастухов, sn-plus.com
  • 10.08.2017, 17:16
  • 3,962
Михаил Пастухов

Действующая система власти стоит на защите только своих «слуг» и всячески их выгораживает.

В суде Московского района Минска 2 августа завершился процесс по делу о стрельбе в новогоднюю ночь. Виновным оказался потерпевший от выстрелов Андрей Гаврош.

Несмотря на требование прокурора (три года лишения свободы), суд приговорил минчанина к пяти годам ограничения свободы и отпустил домой.

Все ли правильно в этом уголовном деле? Может ли милиция применять оружие в отношении мирных граждан? Не слишком ли много разрешается у нас милиции?

Фабула дела противоречивая

Сторона обвинения в лице прокурора Елены Крупениной поддержала показания милиционера Руслана Соловьева. Он-де находился при исполнении обязанностей, обвиняемый предпринял нападение и даже причинил ему легкие телесные повреждения. Сержанту милиции якобы ничего не оставалось, как применить оружие.

Однако при рассмотрении дела в суде выяснился ряд обстоятельств, которые заставляют сомневаться в подготовленной следствием версии. Во-первых, почему милиционер прибыл «по вызову» в одиночку? Почему при нем не было дубинки и баллончика с газом? Во-вторых, на каком основании он применил в отношении гражданина огнестрельное оружие, причем без предупредительного выстрела? В-третьих, как можно объяснить, что Андрей Гаврош получил пулю не только в стопу, но и в спину? В-четвертых, почему по делу не был проведен следственный эксперимент, в ходе которого можно было бы проверить показания милиционера? В-пятых, почему в суде не был допрошен эксперт, который пришел к заключению, что обстоятельства полученного Гаврошем огнестрельного ранения грудной клетки и левого плеча не соответствуют показаниям Соловьева?

Следует также учесть, что Андрей Гаврош обвинение не признал и пояснил, что он не нападал на милиционера, не предпринимал попыток завладеть пистолетом, а только выталкивал «непрошенного гостя» из тамбура.

«…под особой охраной государства»

Как отметила в обвинительной речи Елена Крупенина, «сотрудник милиции при исполнении является представителем власти и находится под особой охраной государства».

Вот, пожалуй, главный тезис обвинения. Милиционер — «государев человек», у него — особый статус и особое попечительство. А другие — кто? У них нет ни особой защиты и никаких прав? Их можно бить и даже стрелять без предупреждения?

Получается, что действующая система власти стоит на защите только своих «слуг» и всячески их выгораживает. Вот и юного милиционера, который после стрельбы в подвыпившего гражданина выбежал из подъезда и долго переговаривался по телефону с начальством, отправили «лечиться» в ведомственный госпиталь. В медицинском диагнозе ему могли написать что угодно: и закрытую черепно-мозговую травму, и сотрясение мозга, и ушибы мягких тканей теменной области справа, и кровоподтеки шеи, и ссадины на теменной области слева...

О новогоднем инциденте министр внутренних дел И.Шуневич доложил А.Лукашенко. Тот поддержал милиционера, заметив, что «…возни с подонками не будет». Надо полагать, что это мнение Лукашенко было принято во внимание правоохранительными органами.

Я также имею право высказаться по делу после судебного разбирательства. Мне, как юристу, очевидно, что в данной ситуации надо говорить не об оказании сопротивления работнику милиции (ч.2 ст.363 УК), а о явном превышении власти милиционером Р.Соловьевым (ч.3 ст.426 УК). Ведь сотрудник милиции выстрелил в мирного человека и причинил ему тяжкие телесные повреждения. Санкция статьи — от трех до восьми лет лишения свободы.

Уверен, что такую оценку случившегося даст любой независимый юрист, имеющий отношение к уголовно-процессуальной деятельности.

Пора все реформировать

Указанный инцидент, как и другие случаи произвола милиции, свидетельствуют о необходимости реформирования органов внутренних дел и других правоохранительных органов. Сосредоточим внимание только на главных направлениях.

Первое: провести радикальную чистку и сокращение численности сотрудников милиции до уровня, принятого в европейских странах (максимально для нашей страны — 30 тысяч чел.).

Второе: упразднить внутренние войска, а также ряд спецподразделений МВД, в том числе ОМОН.

Третье: сделать акцент на криминальной милиции, службе профилактики и патрульной службе. В городах открыть сервисные центры ОВД.

Четвертое: набор в милицию проводить на конкурсной основе из числа лиц, прошедших воинскую службу или окончивших специальные учебные заведения.

Пятое: отменить «палочную систему» работы и практику взимания штрафов.

Шестое: упразднить службу ГАИ, возложив ее функции на патрульную службу.

Седьмое: переименовать милицию в полицию, принять новое законодательство, провести обновление состава.

Вот тогда, на мой взгляд, прекратится произвол в деятельности милиции, поскольку за каждое нарушение прав человека придется отвечать не только перед своим начальством, но и перед судом.

Михаил Пастухов, sn-plus.com


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