Активист РЭП: Пришло время встать на защиту независимого профсоюза 10.08.2017, 17:37

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Адам Воронец

Адам Воронец, которого принимал Папа Римский, намерен провести пикет в поддержку профсоюза РЭП.

Житель Добрушского района, активист Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Адам Воронец подал заявку в Добрушский райисполком о проведении в райцентре пикета, на котором планирует протестовать против вмешательства во внутренние дела независимого профсоюза с требованием прекратить уголовное преследование лидеров Геннадия Федынича и Игоря Комлика, сообщает gomelspring.org.

«Прошу отдать распоряжение по обеспечению общественного порядка и безопасности, медицинского обслуживания при проведении массового мероприятия и уборки территории», - написал в заявке неравнодушный активист.

Как говорится в заявке, акция пройдет 27 августа с 12 до 13 часов в воскресенье в форме пикета.

Заявитель отметил, что в таких райцентрах как Добруш люди вообще не знают, что у них есть право протестовать, организовывать и проводить мирные собрания по интересующим их проблемам и вопросам.

«Власти начали масштабную акцию по ликвидации независимого профсоюзного движения в Беларуси, против лидеров нашего профсоюза безосновательно возбуждены уголовные дела по якобы неуплате подоходного налога в особо крупном размере, наложен арест на профсоюзный офис», - заявил Адам Воронец.

«Считаю, что пришло время проявить солидарность и встать на защиту профсоюза РЭП, который никогда не предавал идеалов независимого профдвижения и всегда стоял и будет стоять на защите прав трудящихся», - добавил он.

Планируется, что к объявленной в регионе акции солидарности с независимым профсоюзным движением Беларуси в ближайшие дни присоединятся и другие регионы, в частности Буда-Кошелево, Жлобин, Калинковичи, Октябрьский и Мозырь. Серия пикетов планируется также провести и в Гомеле.

Адам Воронец пенсионер, в прошлом педагог, ликвидатор, житель деревни Уть Добрушского района. В 2016 году вместе с супругой был приглашен в Рим на аудиенцию с понтификом.