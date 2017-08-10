Как в жару охладить дом без кондиционера 4 10.08.2017, 17:58

Несколько проверенных способов сохранить прохладу даже в случае, если за окном жара, а кондиционер отсутствует.

Лето наконец-то вспомнило о своих обязанностях и включило солнце на полную. Особенно тяжело тем, кто не может себе позволить выбраться на природу, а вынужден проводить лето в наших тесных и душных каменных коробках. А если помещение еще к тому же не оборудовано кондиционером, то дело совсем труба, пишет lifehacker.ru .

Впрочем, есть несколько проверенных способов сохранить прохладу даже в этом случае:

Держите ваши жалюзи или шторы закрытыми

Очень простой совет, как может показаться, но на самом деле до 30% тепла поступает именно от ваших окон. Закройте ставни, жалюзи или плотные шторы, и вы сразу почувствуете, что стало значительно прохладнее. Особенно это касается помещений, окна которых выходят на солнечную сторону.

Переключите ваш потолочный вентилятор в летний режим

Знаете вы это или нет, но потолочные вентиляторы имеют обычно два режима работы: по и против часовой стрелки. Когда он работает против часовой стрелки, то лопасти вращаются быстрее и создают более сильный поток воздуха. Направление по часовой стрелке имеет несколько меньшую скорость и служит для обеспечения циркуляции тёплого воздуха зимой.

Побеспокойтесь об охлаждении человека, а не дома

Наши предки прожили тысячи лет без всяких кондиционеров и выработали за это время множество способов выживания в жаркое время. Нам необходимо просто воспользоваться этим и начать охлаждать свой организм, а не помещение вокруг себя. В ход идут холодные напитки, специальная свободная одежда, смоченные водой повязки на голове и запястьях.

Включите вытяжку на кухне и в ванной

Если вы принимаете горячую ванну или готовите на кухне, то не забудьте обязательно включить вытяжки в этих помещениях. Они помогут вам избавиться от пара и горячего воздуха, а вместе с этим и от дополнительных градусов.

Откройте все окна на ночь

Вечером температура обычно несколько снижается, а в некоторых местах разница между максимальной и минимальной температурами может достигать десятка градусов. Не упускайте возможность воспользоваться этим и постарайтесь накопить ночной прохлады на всю первую половину дня. Для этого откройте все окна в доме с наступлением вечера, можете даже устроить своеобразную аэродинамическую трубу с помощью сквозняка. Только обязательно закройте всё до восхода солнца, пока температура не начала подниматься.

Выключите ненужные лампы

Если хотите узнать, сколько тепла генерирует одна обычная лампочка, то просто попробуйте взять её в руку. Чтобы избавиться от этих источников тепла в своей квартире, выключайте ненужный вам свет, а лучше переходите на современные энергосберегающие источники освещения, которые в разы меньше излучают тепла.

Сделайте долговременные вложения

Если жара в вашей местности — обычное сезонное явление, но вы по какой-то причине являетесь противником кондиционированного воздуха, то можно предпринять некоторые меры заблаговременно. Например, обсадить свой дом деревьями, которые будут давать вам тень, обустроить специальные навесы над окнами или хотя бы разориться на современные теплоотражающие плёнки, служащие для создания эффективного теплового щита для вашего помещения.