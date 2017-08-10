«За месяц похудел на 20 килограмм»: истории белорусов, съездивших на заработки в Россию 1 10.08.2017, 18:08

Из-за невозможности зарабатывать на родине, белорусы на свой риск едут за рубеж.

Белорусы снова поехали на заработки в Россию. В 2017 году там официально трудоустроились 1128 наших соотечественников. Это в 3,3 раза больше, чем за тот же период 2016 года. Количество нелегальных рабочих никто не знает. «Кур’ер» записал истории жителей Слуцка, которые попытались найти работу в России.

Один из них вернулся на родину, похудев на 20 килограммов, второй уехал домой без денег, а третьему сделали три операции на сердце за счёт работодателя.

Ходил в туалет с кровью, а начальники не везли лекарства

Сергей, строитель:

Прошлым летом случчанин Сергей по предложению знакомого поехал на заработки в Россию. В Слуцке он не мог устроиться на работу. В России на многих стройках требуются подсобники.

Опасений, вроде заплатят-не заплатят, не было. Вместе с ним ехал его знакомый, который уже несколько лет работал на той стройке бригадиром. Была договорённость, что две недели Сергей работает, на две недели едет домой. За месяц работы ему обещали заплатить 500 долларов.

Первое время Сергей не мог связаться ни с кем из своих родных: начальство не давало симки и телефоны. Спустя пару дней ему и его «коллегам» подключили одну симку на всех. Так они стали связываться с родными. Вместо положенных двух недель Сергей пробыл в России два месяца. Мужчина отпрашивался домой и просил его рассчитать, но знакомый бригадир из Слуцка говорил, что денег нет. Предлагал поработать ещё и получить при расчёте больше денег. Случчанин рассказывает, что работал сутками — «от светла до темна». Во время одного из приёмов пищи все работники отравились, и Сергей тоже почувствовал себя плохо. Бригадир обещал привезти лекарства, но так и не привёз. Лечили строителей порошком типа «Смекты», он не помогал. Родственники звонили Сергею на Viber, пытались поддерживать его. У него была высокая температура, кал с кровью, отсутствовал аппетит. Три дня он ничего не ел и не пил. За неделю болезни мужчина похудел на 20 килограммов.

Когда его знакомый случчанин, тот самый бригадир, увидел, что Сергею плохо, купил ему билет домой. Но за работу так и не заплатил. Ослабшему Сергею было уже всё равно.

По словам родственников, Сергей вернулся домой весь высохший. Как только он зашёл в квартиру — упал в обморок. Родственники вызвали «скорую», и медики поставили диагноз «обезвоживание». Сергей весил 60 килограммов.

Сейчас мужчина работает на одном из предприятий Слуцка. Заработанные в России деньги он так и не получил. Сергея больше не посещают мысли поехать на заработки в Россию.

В первый раз заплатили, во второй — «кинули»

Михаил, разнорабочий:

Летом 2013 года случчанин Михаил поехал вместе с другом на заработки в Подмосковье. На этой стройке уже не первый месяц работал его знакомый, там обещали зарплату. На протяжении двух месяцев Михаил работал водителем: возил песок. Официально его никто не трудоустроил. Но за работу заплатили 1200 долларов. Михаил вернулся домой и купил бюджетный автомобиль.

Через месяц он решил снова поехать на ту же стройку.

Рабочие жили на съёмной квартире, спали на матрасах. После 1,5 месяца работы Михаил решил вернуться домой на отдых и попросил его рассчитать. Денег ему не дали, но пообещали, что 1500 долларов пришлют почтой. Прошло четыре года, а денег всё также нет. Разбираться Михаил не захотел: во-первых, нет смысла, а во-вторых, мало ли что, «ещё на тот свет отправят». Поработав на стройке в Подмосковье, он понял, как устроена система найма рабочих: набирают партию, некоторое время им платят, потом кидают на деньги и набирают новую партию рабочих. И так по кругу.

Наниматели оплатили три операции на сердце

Максим, крановщик:

С января 2017 года Максим работает машинистом башенного крана в одной строительной компании Санкт-Петербурга. Живёт на съёмной квартире. Вместе с ним в Россию переехала семья: жена и две дочки. По словам Максима, обычно компания предоставляет рабочим общежитие. А тем, кто трудится год-два, дают бесплатно квартиру на время работы. Питаются рабочие за свой счёт.

Три месяца назад Максиму стало плохо на стройке: у него проблемы с сердцем. Благодаря тому, что его устроили официально, ему оплатили три операции по замене клапана сердца: часть медицинских услуг оплатила страховая компания, часть — строительная фирма. После лечения мужчину временно перевели на лёгкие работы — диспетчером.

Максим зарабатывает 3 доллара (примерно 6 белорусских рублей) в час. В месяц, по его словам, выходит около 1300 долларов. Максим ездит на заработки в Россию с 2011 года. За эти годы с ним случалось разное. Были случаи, когда заработанные деньги не выплачивали. Поэтому тем, кто хочет поехать за деньгами в соседнее государство, он советует подготовиться. Для начала почитать в интернете о фирме-работодателе, как давно она на рынке, какие отзывы, сколько платят, какие условия работы.

В конце беседы Максим сказал, что беспорядок бывает не только в России, но и в Беларуси. Например, на некоторых строительных фирмах текучка кадров. У желающего туда устроиться это должно вызвать подозрение. Если люди оттуда бегут, значит, там что-то не так.