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В Антарктиде нашли прекрасно сохранившийся 106-летний пирог

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  • 10.08.2017, 18:32
Фото с сайта сезоны-года.рф

Найденное кондитерское изделие входило в рацион экспедиции полярника Роберта Скотта.

Новозеландские ученые обнаружили отлично сохранившийся 106-летний фруктовый пирог в антарктической хижине, сообщает в четверг Фонд антарктического наследия Новой Зеландии (Antarctic Heritage Trust).

Исследователи нашли лакомство в заброшенном домике на мысе Адэр, расположенном на северо-востоке региона Земля Виктории в Восточной Антарктиде, передает Интерфакс.

Кекс производства британской кондитерской фирмы Huntley & Palmers лежал на полке в металлической оловянной коробке и был завернут в бумагу.

По словам руководителя группы исследователей Лиззи Мик, кекс был "идеальной высокоэнергетической пищей для антарктических условий и по-прежнему остается излюбленным лакомством современных ледовых экспедиций".

"Олово было в плохом состоянии, но сам пирог выглядел и пахнул почти съедобным. Найти пирог в таком хорошем состоянии в горстке ржавых консервов было довольно неожиданно", - говорится в сообщении Фонда.

Вековой деликатес было решено оставить там же, где его нашли, - на полке в хижине.

По мнению ученого, найденное кондитерское изделие входило в рацион так называемой Северной партии экспедиции "Терра Нова" (1910 – 1913 гг.) британского полярника Роберта Скотта. В задачи Северной партии входили исключительно научные изыскания, целью Южной было покорение Южного полюса.

"Терра Нова" была второй экспедицией Скотта в Антарктику. Стать первым в покорении Южного полюса полярному исследователю не удалось: более чем на месяц его опередил норвежский полярный путешественник Руаль Амундсен. Скотт и его товарищи, возвращаясь с полюса, погибли от холода и физического истощения. Оставшиеся в живых участники экспедиции "Терра Нова" достигли порта в Новой Зеландии в феврале 1913 года.


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