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Олег Волчек: Надо пересматривать тысячи «тунеядских» дел

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  • 10.08.2017, 18:26
Олег Волчек

Государство должно вернуть незаконно уплаченные налоги и штрафы.

Мингорсуд прекратил административное дело в отношении руководителя правозащитного центра «Правовая помощь населению».

Судья Минского городского суда Е.Хаткевич прекратил административное дело из-за «малозначительности деяний» в отношении Олега Волчека.

Что это означает?

– Я, конечно, ожидал полной реабилитации, так как не нарушал закон. Последнее решение суда оставляет в силе решения трех судов, которыми я признан виновным в участии в Марше рассерженных беларусов, протестовавшим против декрета №3. Мои действия признаны малозначительными, так почему  ранее суды этого не видели и присуждали 13 суток или крупный штраф? Что изменилось за это время?

Главное «достижение» судебной круговерти – в решении суда указан мой статус ветерана боевых действий в Афганистане и перечислены награды. Хотя все суды упорно это исключали.

Создан хороший прецедент для судебной практики по административным делам: и по другим делам следует не применять жёсткие санкции (арест, крупные штрафы), а ограничиваться предупреждениями или прекращать дела из-за малозначительности деяний граждан, - сказал правозащитник сайту belprauda.org.

– Ваше административное дело может стать толчком и к пересмотру аналогичных дел, кого привлекли за участие граждан в мирных собраниях, которые проходили этой весной?

– Совершенно верно, Верховному суду надо в порядке надзора пересмотреть все административные дела (их около 1000), поскольку там те же нарушения, что и в моем деле: свидетели обвинения – исключительно милиционеры, протоколы составлялись с нарушением административного законодательства, нарушена презумпция невиновности, строгие санкции и т.д. Но сами граждане не должны оставаться в стороне, а активно обжаловать решения судов. Пойти в суд района и ознакомиться с материалами дела, сделать фотокопии и написать жалобу.

- Возможно, суды пересмотрят дела, но если человек отсидел сутки под арестом, то как его дело может быть пересмотрено в его пользу?

– Позиция нашего правозащитного центра заключается в том, чтобы считать всех граждан, побывавшими под арестом за мирные акции, политическими заключенными и в будущем их всех необходимо реабилитировать. Также государство должно вернуть незаконно уплаченные штрафы. Напомню, что это были довольно крупные суммы.

- Ваше дело прекратили. Но вы также понесли моральные и материальные издержки. Как их компенсировать?

– Учитывая, что я признан виновным, но дело прекращено не по реабилитирующим основаниям, то мои затраты за адвокатские гонорары и госпошлины более чем в 1 500 беларуских рублей вернуть невозможно. Но здесь есть и моральный вред, причинённый моей семье, друзьям, коллегам, клиентам, которые всё это время переживали и поддерживали меня. Это стоит гораздо больше любых денег.

- Вы верили, что дело будет прекращено? Что Вам давало силы не сдаваться?

– Дважды я уже морально подготовился отсидеть сутки, чтобы милиция не беспокоила мою семью своими приходами. Надеялся, что Мингорсуд своими решениями прекратит дело за отсутствием в моих действиях состава правонарушения. Я вел затяжную оборону и одновременно атаковал. Но я верил, что идти надо до конца, вплоть до Комитета ООН по правам человека.

А что силы давало? Моя служба в пограничных войсках КГБ СССР, где нас воспитывали бойцовскому духу – не сдаваться в любых ситуациях. Каждый пограничник, выходя на охрану границы в составе трех человек, понимал, что надеяться можно только на свои силы. Было страшно, но нас эта служба превратила в настоящих мужчин.

- Готово ли беларуское общество так же настойчиво отстаивать свои права?

– Я вижу, что люди меняются на глазах и  становятся настоящими  гражданами своей страны. В нас просыпается собственное достоинство. Нация потихоньку отходит от спячки и приходит к пониманию, что надо самим улучшать жизнь, не надеясь на государство. Идут очень интересные процессы в сознании народа. Власть от народа настолько далека, что уже не может влиять на эти пробуждающиеся зачатки гражданственности в людях.

Поддержка беларусов давала мне силы. Особая благодарность моим всем коллегам из Европы, США, которые также многое сделали, чтобы дело было прекращено. Это общая победа всех нас. Справедливость может быть в обществе, если мы будем поддерживать друг друга и быть взрослыми по-настоящему.


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