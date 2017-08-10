Астронавты обнаружили две землеподобные планеты 10.08.2017, 19:13

Однако жизнь на этих планетах врядли возможна.

Группа ученых обнаружила четыре планеты, две из которых схожи с Землей, и там потенциально может существовать жизнь, пишет в четверг газета The Independent.

Небесные тела получили название Тау Кита b, c, d, e, f по имени солнцеподобной звезды Тау Кита, вокруг которой вращаются. Планеты находятся на стабильных, почти круговых орбитах, передает Интерфакс.

Тау Кита является одной из ближайших к Солнечной системе. Она находится в 12 световых годах от Земли, по размеру лишь немного уступает Солнцу: ее масса и радиус составляют 0,783 и 0,79 солнечных соответственно.

Открыть новые экзопланеты удалось благодаря усовершенствованию методов удаления шума из данных. Теперь астрономы могут увидеть, если звезда отклонилась от невозмущенной орбиты всего лишь на 30 сантиметров в течение одной секунды. Такая точность позволяет отделить шум, вызванный активностью поверхности небесного тела, от слабых сигналов, возникающих из-за гравитационного притяжения небольших планет, пишет N+1. Однако, для подтверждения существования небесных тел по прежнему необходимы прямые наблюдения.

Как отмечается, шансы обнаружения жизни на этих планетах достаточно высоки из-за того, что они похожи на Землю как по своему размеру, так и по расположению по отношению к звезде. При этом сама Тау Кита расположена таким образом, что делает небольшую часть планетной системы "пригодной для возникновения жизни", то есть там могут быть условия, подходящие для существования жидкой воды.

По словам авторов работы, Тау Кита e и f находятся на границе потенциально обитаемой зоны. "Несмотря на то, что все четыре планеты находятся далеко от самых благоприятных границ (~0,55 - 1,32 астрономических единиц), Тау Кита e, удаленная на 0,54 астрономические единицы, довольна близка к ним", - комментирует глава исследования, доктор из университета Хартфордшира (Великобритания) Фабо Фенг.

"Мы максимально приблизились к тому, чтобы понять правильные критерии, которые будут использоваться для нахождения планет, схожих с Землей", - отметил Фенг.

"И это позволило нам найти две планеты вне солнечной системы, где потенциально существует жизнь", - добавил он.

Тем не менее, как отмечается, звезду окружает много обломков, которые должны постоянно бомбардировать поверхность небесных тел, что не способствует зарождению и поддержанию жизни.