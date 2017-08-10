«Все продавцы спят и иногда для вида поднимают капоты» 1 10.08.2017, 19:30

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Как идет торговля на минских авторынках.

Конец августа — не самый горячий сезон для продавцов и покупателей автомобилей. Tut.by заглянул на два самых крупных авторынка Минска и выяснил, чем богаты торговые площадки. Машин мало, покупателей — еще меньше, но жизнь в авторынках еще теплится.

"Ждановичи". Большая часть машин — из России

С шестиэтажного паркинга площадка авторынка в Ждановичах видна как на ладони. Выставленные на продажу автомобили занимают примерно половину ее территории: хотя еще пару лет назад рынок был до отказа заполнен машинами.

В субботу в 9 утра здесь посетителей немного: между рядов начищенных до блеска автомобилей прогуливается несколько десятков человек. Некоторые продавцы, вооруженные целой батареей полиролей, спреев и прочих средств, моментально придающих блеск кузову и колесам, наводят марафет, осторожно подкрашивают сколы или заполняют «анкету» на авто — марка, год, пробег и цена.

Такой Passat — единственный из себе подобных, замеченных в продаже на авторынке. Просят за «ветерана» 6400 рублей

«Сегодня в продаже» подержанные машины из Беларуси и свежепригнанные из России и Европы. Наибольшее разнообразие, пожалуй, среди «местных» авто. Тут вам и машины из середины 1990-х, включая «нетленный» Passat B4, модели из 2000-х и несколько десятков «бюджетников», некогда купленных у официальных дилеров.

Такой Passat — единственный из себе подобных, замеченных в продаже на авторынке. Просят за «ветерана» 6400 рублей

Покупателей у машин двухтысячных годов, скажем так, не много. Эксперты выслушивали работу мотора Opel Astra H, осматривали Vectra, загоняли на эстакаду VW Golf Plus и простукивали пороги Citroеn Хsara — не трухлявые ли?

— Да ладно, это сами хозяева поднимают капоты и «рычат» моторами, — вздыхают продавцы машин «помоложе» и подороже. — Вы посмотрите: покупателей нет, все продавцы в машинах спят!

Продавцы половины машин находятся где-то на удалении. Но их можно вызвать по телефону. Немало автомобилей идут с документально подтвержденной сервисной историей

Оглядываемся и правда замечаем «сонное царство». Не сказать, что спят все, но несколько продавцов действительно дремлют в салонах. Остальные машины пустуют, на панелях лежат оставленные номера телефонов с приписанным от руки «обещанием» прибыть через 10−20 минут после звонка.

Основная масса машин отмечена номерными рамками с названиями и телефонами российских дилеров. Много авто из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, встретился даже Citroеn C4 из Челябинска. Большинство кроссоверов, представленных в продаже на авторынке в Ждановичах, — именно гости из России. Седанов С- и B-класса немного меньше.

Kia Sportage готовы отдать за 37 700 рублей, а Mitsubishi Outlander — за 42 800

Как правило, продавцы прибывших из России машин рассказывают, что «только пригнана», с гордостью демонстрируют сервисные книги с пробегом и соблюдением регламента техобслуживания. Но маленький нюанс портит картину: добрая половина таких машин в жарком августе обута в премиальную зимнюю резину…

Также из России пригоняют относительно свежий премиум и ходовые «бюджетники» B- и C-класса. Audi A6 оценили в 21 200 рублей

На авторынке в Ждановичах нашлись и свежепригнанные из Европы иномарки с проходными моторами.

Ходовые машины из Европы — в возрасте до 3 лет и с моторами рабочим объемом до 1,5 литра

— Хороший мотор. Не первый раз такую пригоняю, — мы невольно подслушиваем беседу перегонщика с потенциальными покупателями его Renault Clio. Авто продается за 20 100 рублей.

— У этой машины богатая европейская комплектация, не то что у наших «бюджетников», — продавец продолжает обращать внимание на сильные стороны своего товара. Впрочем, на то он и продавец.

Судя по номерным рамкам, этот Citroёn приехал в Минск из Челябинска. Продается авто за 21 200 рублей

Самыми общительными нам показались те, кто продавал свои машины, купленные несколько лет назад новыми в Минске. Продавцы Renault Logan, Sandero Stepway и VW Polo были готовы в подробностях рассказать историю владения автомобилем и демонстрировали сервисные книги с печатями белорусских автодилеров. Среди таких машин нашлось немало экземпляров с пробегом менее 50 тысяч км и неистекшей гарантией.

В «Ждановичах» мы нашли буквально несколько автомобилей, на которые еще не закончилась гарантия. Их продавали собственники. За этот Logan просили 16 400 рублей

— Смотри, Lada Vesta! Сколько стоит? Да она в салоне новая дешевле! — слышим ответ прохожего, быстро оценившего выставленную на продажу Lada 2015 года с пробегом 59 тысяч км и АМТ (автоматизированной трансмиссией). Смотрим на ценник — 18 400 рублей. Конечно, в салоне она дороже — с АМТ и мотором 1,6 литра новая Vesta стоит 24 860 рублей.

Любопытное ценообразование: Vesta с пробегом почти 60 тысяч км за 2 года обесценилась почти на 6 500 рублей

На рынке в Ждановичах можно купить и новую машину — «только что от дилера». На авторынке мы нашли новые Hyundai Solaris и Kia Rio — все 2017 года! Как водится, цены на такие новые машины ниже, чем у наших дилеров.

Новые автомобили тоже есть в ассортименте авторынка. Но их можно пересчитать на пальцах одной руки. Эти машины пригоняют на продажу из России

Например, за седан от Hyundai нового поколения просят на рынке 25 400 рублей. При этом в России у официального дилера машина стоит на тысячу рублей дороже, а у белорусского дилера — на 2 тысячи.

— Но для сохранения гарантии придется ездить на ТО в Россию, — честно признаются продавцы.

Авторынок в Малиновке: машин меньше, но есть мини-салон новых авто

К полудню мы попали на Центральный автомобильный рынок, широко известный в народе как «Автомалиновка». Громкое название не соответствует увиденному: количество машин в два или даже три раза меньше, чем в «Ждановичах». Гостей в первых рядах встречают проходные полуторалитровые «европейцы» и пара новых бюджетников, пригнанных из России.

«Малиновка» встречает покупателей новыми и подержанными авто. Polo без пробега — 23 тысячи рублей, четырехлетний Clio с литровым мотором продают за 20 200 рублей

Уже спустя 10 минут складывается впечатление, что здесь выставлены автомобили от тех, кто всерьез и долго занимается пригоном и перепродажей. Продавцов на месте нет, с ними можно связаться по телефону.

Но есть существенное замечание: в «Малиновке» больше дорогих, премиальных автомобилей, в том числе и пригнанных из Европы.

Свежие и дорогие Mercedes, BMW, Audi и Volvo — премиум с пробегом довольно широко представлен на центральном авторынке

Машины средней ценовой категории представлены широко. Выбор есть: один из экземпляров Opel Zafira Tourer прибыл в "Малиновку" из России (26 тысяч рублей), другой — из Германии (27 700 рублей). Mitsubishi Pajero Sport (продается за 40 тысяч рублей) всю свою жизнь провел в Беларуси, будучи купленным у официального дилера.

Выбор есть: один из экземпляров Opel Zafira Tourer прибыл в «Малиновку» из России, другой — из Германии. Mitsubishi по центру всю свою жизнь провел в Беларуси, будучи купленным у официального дилера

Так называемых «бюджетников» в Малиновке также предостаточно. При этом все они — новые, с минимальным пробегом. Их пригоняют из России специально для перепродажи. Неужели цена ниже, чем у белорусского дилера? Да, но это касается лишь марки Hyundai: пригнанный Solaris оказывается дешевле Accent в той же комплектации примерно на 2 900 рублей.

Все актуальные новинки бюджетного сегмента автомобилей представлены в «Малиновке». Преимущество в ценах по сравнению с прайс-листами дилеров в Беларуси есть, но не всегда

Предприимчивые «серые» дилеры держат в наличии популярные новые машины. Летом 2017 года спросом пользуются новинки Hyundai: помимо седана Solaris на центральном авторынке предлагают кроссоверы Creta. Любопытно, что торговцы-перегонщики не обошли своим вниманием и обновленный Lifan X60.

«Серые» дилеры выставляют на продажу в «Малиновке» пригнанные из России кроссоверы Creta

Внимание привлекают отдельно стоящие оранжевый экземпляр Hyundai Creta и голубой Renault Kaptur. Оба автомобиля новые и с номерными рамками с координатами белорусских дилеров. Creta так и вовсе в заводской «упаковке»: кое-где в интерьере даже сохранились защитные наклейки. Мы не сразу догадываемся, в чем тут дело. Отгадку дает улыбчивый продавец.

— Эти машины были разыграны в лотерее (рекламной игре): люди их выиграли, но решили продавать. Теперь они на рынке. Цена — на «тысячу» дешевле, чем у дилеров (за Kaptur просят 34 100 рублей). Если устраивает, давайте быстренько оформим сделку, — продавец предлагает ударить по рукам. — Kaptur — лялька, Creta — шикарная, и гарантия поддерживается нашим дилером.

На центральном авторынке нашлись машины — Renault Kaptur и Hyundai Creta, недавно разыгранные в рекламной игре. По понятной причине они дешевле, чем со склада любого дилера

Мы не нашли в Малиновке 1- или 2-летних машин с действующей гарантией, выставленных на продажу первыми хозяевами. В остальном же центральный авторынок напоминает ждановичский, только в меньшем масштабе: ассортимент примерно тот же, большинство представленных кроссоверов приехали сюда из России, хватает и «проходных» машин из Европы. Но потенциальных покупателей в "Малиновке" в субботу после полудня практически не было.

Количество машин на рынке в «Малиновке» меньше, с акцентом на новые и дорогие автомобили. Потенциальных покупателей мы почти не заметили

Итог печальный: жизнь на авторынках не бурлит. Покупателей мало, выбор не слишком велик и, скорее, соответствует нынешним тенденциям и возможностям: много «свежих» и совсем новых «бюджетников», пригнанных в основном из России. «Серые» продавцы машин без пробега привлекают низкими ценами, но отпугивают отсутствием гарантии официального белорусского дилера.Увы, но былого буйства красок и разнообразия годов и моделей нам уже не видать. И через два-три года рынки будут заполнены стройными рядами «бюджеток» всех мастей. Пока только этот сегмент в Беларуси пользуется устойчивым спросом.