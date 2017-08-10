«Все продавцы спят и иногда для вида поднимают капоты»1
- 10.08.2017, 19:30
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Как идет торговля на минских авторынках.
Конец августа — не самый горячий сезон для продавцов и покупателей автомобилей. Tut.by заглянул на два самых крупных авторынка Минска и выяснил, чем богаты торговые площадки. Машин мало, покупателей — еще меньше, но жизнь в авторынках еще теплится.
"Ждановичи". Большая часть машин — из России
С шестиэтажного паркинга площадка авторынка в Ждановичах видна как на ладони. Выставленные на продажу автомобили занимают примерно половину ее территории: хотя еще пару лет назад рынок был до отказа заполнен машинами.
В субботу в 9 утра здесь посетителей немного: между рядов начищенных до блеска автомобилей прогуливается несколько десятков человек. Некоторые продавцы, вооруженные целой батареей полиролей, спреев и прочих средств, моментально придающих блеск кузову и колесам, наводят марафет, осторожно подкрашивают сколы или заполняют «анкету» на авто — марка, год, пробег и цена.
«Сегодня в продаже» подержанные машины из Беларуси и свежепригнанные из России и Европы. Наибольшее разнообразие, пожалуй, среди «местных» авто. Тут вам и машины из середины 1990-х, включая «нетленный» Passat B4, модели из 2000-х и несколько десятков «бюджетников», некогда купленных у официальных дилеров.
Покупателей у машин двухтысячных годов, скажем так, не много. Эксперты выслушивали работу мотора Opel Astra H, осматривали Vectra, загоняли на эстакаду VW Golf Plus и простукивали пороги Citroеn Хsara — не трухлявые ли?
— Да ладно, это сами хозяева поднимают капоты и «рычат» моторами, — вздыхают продавцы машин «помоложе» и подороже. — Вы посмотрите: покупателей нет, все продавцы в машинах спят!
Оглядываемся и правда замечаем «сонное царство». Не сказать, что спят все, но несколько продавцов действительно дремлют в салонах. Остальные машины пустуют, на панелях лежат оставленные номера телефонов с приписанным от руки «обещанием» прибыть через 10−20 минут после звонка.
Основная масса машин отмечена номерными рамками с названиями и телефонами российских дилеров. Много авто из Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, встретился даже Citroеn C4 из Челябинска. Большинство кроссоверов, представленных в продаже на авторынке в Ждановичах, — именно гости из России. Седанов С- и B-класса немного меньше.
Как правило, продавцы прибывших из России машин рассказывают, что «только пригнана», с гордостью демонстрируют сервисные книги с пробегом и соблюдением регламента техобслуживания. Но маленький нюанс портит картину: добрая половина таких машин в жарком августе обута в премиальную зимнюю резину…
На авторынке в Ждановичах нашлись и свежепригнанные из Европы иномарки с проходными моторами.
— Хороший мотор. Не первый раз такую пригоняю, — мы невольно подслушиваем беседу перегонщика с потенциальными покупателями его Renault Clio. Авто продается за 20 100 рублей.
— У этой машины богатая европейская комплектация, не то что у наших «бюджетников», — продавец продолжает обращать внимание на сильные стороны своего товара. Впрочем, на то он и продавец.
Самыми общительными нам показались те, кто продавал свои машины, купленные несколько лет назад новыми в Минске. Продавцы Renault Logan, Sandero Stepway и VW Polo были готовы в подробностях рассказать историю владения автомобилем и демонстрировали сервисные книги с печатями белорусских автодилеров. Среди таких машин нашлось немало экземпляров с пробегом менее 50 тысяч км и неистекшей гарантией.
— Смотри, Lada Vesta! Сколько стоит? Да она в салоне новая дешевле! — слышим ответ прохожего, быстро оценившего выставленную на продажу Lada 2015 года с пробегом 59 тысяч км и АМТ (автоматизированной трансмиссией). Смотрим на ценник — 18 400 рублей. Конечно, в салоне она дороже — с АМТ и мотором 1,6 литра новая Vesta стоит 24 860 рублей.
На рынке в Ждановичах можно купить и новую машину — «только что от дилера». На авторынке мы нашли новые Hyundai Solaris и Kia Rio — все 2017 года! Как водится, цены на такие новые машины ниже, чем у наших дилеров.
Например, за седан от Hyundai нового поколения просят на рынке 25 400 рублей. При этом в России у официального дилера машина стоит на тысячу рублей дороже, а у белорусского дилера — на 2 тысячи.
— Но для сохранения гарантии придется ездить на ТО в Россию, — честно признаются продавцы.
Авторынок в Малиновке: машин меньше, но есть мини-салон новых авто
К полудню мы попали на Центральный автомобильный рынок, широко известный в народе как «Автомалиновка». Громкое название не соответствует увиденному: количество машин в два или даже три раза меньше, чем в «Ждановичах». Гостей в первых рядах встречают проходные полуторалитровые «европейцы» и пара новых бюджетников, пригнанных из России.
Уже спустя 10 минут складывается впечатление, что здесь выставлены автомобили от тех, кто всерьез и долго занимается пригоном и перепродажей. Продавцов на месте нет, с ними можно связаться по телефону.
Но есть существенное замечание: в «Малиновке» больше дорогих, премиальных автомобилей, в том числе и пригнанных из Европы.
Машины средней ценовой категории представлены широко. Выбор есть: один из экземпляров Opel Zafira Tourer прибыл в "Малиновку" из России (26 тысяч рублей), другой — из Германии (27 700 рублей). Mitsubishi Pajero Sport (продается за 40 тысяч рублей) всю свою жизнь провел в Беларуси, будучи купленным у официального дилера.
Так называемых «бюджетников» в Малиновке также предостаточно. При этом все они — новые, с минимальным пробегом. Их пригоняют из России специально для перепродажи. Неужели цена ниже, чем у белорусского дилера? Да, но это касается лишь марки Hyundai: пригнанный Solaris оказывается дешевле Accent в той же комплектации примерно на 2 900 рублей.
Предприимчивые «серые» дилеры держат в наличии популярные новые машины. Летом 2017 года спросом пользуются новинки Hyundai: помимо седана Solaris на центральном авторынке предлагают кроссоверы Creta. Любопытно, что торговцы-перегонщики не обошли своим вниманием и обновленный Lifan X60.
Внимание привлекают отдельно стоящие оранжевый экземпляр Hyundai Creta и голубой Renault Kaptur. Оба автомобиля новые и с номерными рамками с координатами белорусских дилеров. Creta так и вовсе в заводской «упаковке»: кое-где в интерьере даже сохранились защитные наклейки. Мы не сразу догадываемся, в чем тут дело. Отгадку дает улыбчивый продавец.
— Эти машины были разыграны в лотерее (рекламной игре): люди их выиграли, но решили продавать. Теперь они на рынке. Цена — на «тысячу» дешевле, чем у дилеров (за Kaptur просят 34 100 рублей). Если устраивает, давайте быстренько оформим сделку, — продавец предлагает ударить по рукам. — Kaptur — лялька, Creta — шикарная, и гарантия поддерживается нашим дилером.
Мы не нашли в Малиновке 1- или 2-летних машин с действующей гарантией, выставленных на продажу первыми хозяевами. В остальном же центральный авторынок напоминает ждановичский, только в меньшем масштабе: ассортимент примерно тот же, большинство представленных кроссоверов приехали сюда из России, хватает и «проходных» машин из Европы. Но потенциальных покупателей в "Малиновке" в субботу после полудня практически не было.
Итог печальный: жизнь на авторынках не бурлит. Покупателей мало, выбор не слишком велик и, скорее, соответствует нынешним тенденциям и возможностям: много «свежих» и совсем новых «бюджетников», пригнанных в основном из России. «Серые» продавцы машин без пробега привлекают низкими ценами, но отпугивают отсутствием гарантии официального белорусского дилера.Увы, но былого буйства красок и разнообразия годов и моделей нам уже не видать. И через два-три года рынки будут заполнены стройными рядами «бюджеток» всех мастей. Пока только этот сегмент в Беларуси пользуется устойчивым спросом.