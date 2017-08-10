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Умный способ справиться с путинской Россией

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  • 10.08.2017, 19:35
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Владимир Путин
Фото: getty images

Нынешнее противостояние с Россией не может закончиться полной победой без второго акта.

В отличие от Советского Союза, Россия никуда не денется. Поэтому стратегия США должна заключаться в обеспечении соблюдения границ, - утверждает в The New York Times (перевод – Инопресса) аналитик телеканала MSNBC и бывший заместитель директора ЦРУ Джон Маклафлин.

"Мы не можем заставить Россию приветствовать НАТО у себя на границе. Однако мы можем работать над укреплением единства НАТО и стратегии сдерживания, противостоять российской дипломатии, направленной на запугивание членов альянса, и делать больше таких ходов, как недавнее развертывание сил НАТО в странах Балтии и Польше - постоянно устанавливая условия для любого уменьшения давления на Россию", - говорится в статье.

"Мы не можем заставить Россию отказаться от привычки к шпионажу, зародившейся еще в царские времена. Но мы можем укрепить наши контрразведывательные возможности и - что важно - начать систематически разоблачать российские "фальшивые новости", нацеленные на наших граждан, как это начали делать многие европейские правительства", - полагает эксперт.

"Мы не можем изменить географию или вынудить Россию игнорировать соседние регионы, с которыми у нее глубокие торговые и культурные отношения. Однако мы можем продолжить наказывать Москву за захват территорий или проведение тайных операций по оказанию влияния, направленных на подрыв независимости соседей и ограничение их возможностей в области внешней политики. Мы можем дать Украине более сложное оборонное оружие, чтобы она защищалась от российских захватчиков. И мы можем продолжать усиливать давление, как это сделал Конгресс с помощью новых санкций", - считает Маклафлин.

"Мы не можем помешать Путину пускаться в заморские приключения, вроде его экспедиции в Сирию. Однако если администрация Трампа сможет когда бы то ни было действовать согласованно, мы сумеем восстановить наше лидерство в критически важных регионах, несколько уменьшившееся стараниями администрации Обамы и с тех пор потерпевшее ущерб по всему миру из-за низкого уровня доверия к Трампу, наряду с хаосом в Белом доме. Лидерство ускользает меж наших пальцев, но рано еще сдаваться", - говорится в статье.

"Другими словами, нынешний вызов - не увидеть Россию снова сокрушенной, как при распаде Советского Союза, а сдержать худшие тенденции, проявляющиеся при ее возрождении. Для этого нужно проявлять непреклонную твердость в отношении всего того, что имеет наибольшее значение для Соединенных Штатов, создать для россиян-единомышленников пространство, дающее им возможность толкать свою страну в сторону интеграции в мировую систему, и между тем бдительно отслеживать вопросы, по которым американские и российские интересы совпадали в достаточной хотя бы для ограниченного сотрудничества степени", - резюмирует Маклафлин.


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