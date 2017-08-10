Каких специалистов ищут столичные наниматели 8 10.08.2017, 19:41

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Среди дефицитных специальностей - строители и медики.

Столичным нанимателям не хватает медработников, продавцов и строителей, рассказали в управлении занятости комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, пишет tut.by.

На начало августа больше всего вакансий в столице было для медсестер (826), инженеров (539) и врачей-специалистов (463). В дефиците в Минске также специалисты различных квалификаций (440), продавцы (345).

Хватает предложений от нанимателей и для строителей. Так, компании нуждаются в каменщиках (313), малярах (299), монтажниках строительных конструкций (255), штукатурах (244), арматурщиках (176), бетонщиках (146), облицовщиках-плиточниках (120).

Для водителей значится в центрах занятости 205 вакансий, поваров — 284, уборщиков помещений — 237, фельдшеров — 136, санитарок — 135, учителей — 114.

На начало августа в столице было 11 957 вакансий.

С начала года в общественных работах принял участие 2031 человек.