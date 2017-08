Пример для Беларуси: Как Польша стала cказачной страной для инвесторов 2 10.08.2017, 19:54

Посткоммунистическая страна превратилась в настоящий рай для вложений.

Польша вышла в лидеры среди стран Восточной Европы по привлечению прямых иностранных инвестиций в экономику. Зарубежный капитал заинтересовали стабильный экономический рост и легкость ведения бизнеса.

Согласно докладу World Investment Report 2015, подготовленному Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Польша находится в числе двадцати крупнейших получателей прямых иностранных инвестиций в мире. В 2014 году их общий приток в эту страну составил почти 14 млрд долларов. Наиболее сильными преимуществами Польши являются: стабильный экономический рост, большой рынок сбыта, многочисленные налоговые льготы и удобное географическое положение, пишет сайт «Белорусы и рынок».

В рейтинге Всемирного банка Doing Business 2017 Польша заняла 24-е место среди 190 стран, а в докладе FDI Intelligence (подразделения Financial Times Ltd.) — первое место в Европе и третье в мире (после Китая и США) по привлекательности вложений в производство.

Стабильный экономический рост

Польская экономика одна из наиболее быстрорастущих среди европейских стран. Она едва ли не единственная на континенте сумела успешно противостоять глобальному экономическому кризису. Государственный бюджет Польши находится в гораздо лучшем состоянии, нежели бюджеты других государств ЕС.

Согласно прогнозу Европейской комиссии, в 2017 году ВВП Польши увеличится на 3,7 %, тогда как в среднем по ЕС прирост не превысит 1,9 %. Основными движущими силами экономического роста являются инвестиции, частное потребление, в том числе за счет значительных государственных субсидий в виде детских пособий, и экспорт, который демонстрирует опережающий темп по сравнению с импортом.

Рынок труда также характеризуется хорошими показателями. Как ожидается, в нынешнем году безработица снизится до 6,3 %.

Большой рынок сбыта

Внутренний рынок Польши является одним из крупнейших в Европе, так как в стране проживает почти 40 млн человек. По численности населения это государство занимает шестое место в ЕС и первое в Восточной Европе.

Польша является членом Евросоюза и имеет выгодное географическое положение. Как следствие, у инвесторов появляется возможность поставлять товары и услуги на рынок объединенной Европы, который включает 500 млн потенциальных потребителей. В числе основных европейских торговых партнеров Польши — Германия, Франция, Италия, Чехия, Испания, Украина, а также Великобритания.

Легкость ведения бизнеса

За последние годы Польша значительно улучшила свои позиции в рейтинге Doing Business. Если в 2008 году страна занимала в нем 72-е место, то сейчас — 24-е среди 190 государств мира.

Правительство и парламент Польши регулярно принимают программы, направленные на оживление бизнес-среды. В качестве примера можно назвать Конституцию для бизнеса, которая стала консолидированным нормативным правовым актом, регулирующим хозяйственную деятельность. Документ призван значительно облегчить работу компаний, в том числе посредством ликвидации или снижения правовых барьеров, защитить от изменений в толковании законодательства и излишнего контроля со стороны государственных органов, ограничить обязательства нанимателей перед работниками, упростить расчет налогов и социальных взносов.

Кроме того, польский законодатель разрабатывает правила игры для принципиально новой организационно-правовой формы юридического лица, благодаря чему оно сможет привлекать финансирование с помощью современных инструментов, в том числе краудфандинга.

Квалифицированная и конкурентоспособная рабочая сила

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), на территории Польши функционируют более 430 высших учебных заведений, в которых обучается около 1,4 млн студентов, в том числе свыше 60 тыс. иностранцев из примерно 150 государств.

Почти 30 % жителей в возрасте 25—64 лет имеют высшее образование. Согласно данным Программы международной оценки учащихся (PISA), по уровню подготовки студентов Польша занимает 22-е место среди 72 стран, входящих в общемировую классификацию, и одну из самых высоких позиций в ЕС.

Квалифицированных польских специалистов (экономистов, программистов, инженеров) и ученых активно нанимают европейские IT-компании, научно-исследовательские центры и научно-технические институты. Крупными работодателями также являются инвесткомпании, особенно специализирующиеся на инвестициях в сфере высоких технологий.

Дотации из средств Евросоюза

C 2014 по 2020 год Польша получит от Брюсселя в общей сложности более 120 млрд евро в виде субсидий ЕС: в рамках так называемой политики сплочения будет передано свыше 82 млрд евро, еще 32 млрд поступят по линии сельскохозяйственной политики. В 2007—2013 годах страна уже получила от ЕС более 100 млрд евро, в том числе 68 млрд в рамках политики сплочения.

Средства предназначены для сфер, которые вносят наибольший вклад в экономическое развитие, повышение уровня занятости и модернизацию экономики, и, помимо прочего, будут инвестированы в научные исследования, строительство автомобильных и железных дорог, общественный транспорт, энергетику, поддержку бизнеса, развитие широкополосной интернет-инфраструктуры и профессиональную переподготовку безработных. Иностранные инвесторы также смогут пользоваться указанными средствами для занятия бизнесом в Польше.

Хорошо развитая инфраструктура

Среди значимых достоинств Польши можно выделить постоянно развивающуюся инфраструктуру: автомобильные и железные дороги, авиационный и морской транспорт, широкую сеть грузовых складов и терминалов. Через Польшу проходят несколько оживленных международных транспортных путей совокупной протяженностью 5 тыс. км (Берлин — Львов, Берлин — Москва, Белосток — Прага, Гданьск — Цешин, Гданьск — Львов).

Планируется, что к 2020 году на польском участке Трансъевропейской транспортной сети TEN-T расположится 21 пересадочный и перегрузочный узел. В 2014—2020 годах общий объем расходов на дорожную инфраструктуру превысит 140 млрд злотых (около 40 млрд долларов). До 2023 года будет построено 1800 км национальных дорог и скоростных автомагистралей.

С 2016 по 2023 год запланировано увеличение до 31 млн злотых (из них 22 млн — средства ЕС) расходов на развитие и модернизацию инфраструктуры железнодорожного транспорта. С 2014 по 2020 год общий размер инвестиций в морской транспорт должен превысить 6,5 млрд злотых, а оборот товарного потока в польских портах — 80 млн т в год.

В Польше 15 аэропортов. Ежегодно ими пользуются около 35 млн пассажиров, и эта цифра постоянно растет. Предполагается, что до 2019 года польский сектор воздушного транспорта будет прирастать в среднем на 3,7 % в год.

По общей площади складских помещений страна занимает восьмое место в Европе. Причем в Польше цены на складские услуги ниже, чем в большинстве государств — членов ЕС.

Специальные экономические зоны

Польша предлагает иностранным инвесторам ряд преимуществ, в том числе возможность реализовывать проекты в специальных экономических зонах (СЭЗ). Сейчас в стране 14 таких зон: Каменная, Катовицкая, Костшинско-Слубицкая, Краковская, Легницкая, Лодзьская, Мелецкая, Поморское, Слупская, Староховицкая, Сувальская, Тарнобжегская, Валбжихская и Варминско-Мазурская.

Инвесторы СЭЗ могут пользоваться государственной поддержкой в виде освобождения от налога на прибыль, вычета из налогооблагаемой базы налога на прибыль инвестиционных расходов и расходов, связанных с созданием новых рабочих мест. Предприятия некоторых СЭЗ освобождены от налога на недвижимость.

Резиденты СЭЗ также могут рассчитывать на другие преференции, например на аренду или покупку по конкурентоспособной цене земельного участка, полностью подготовленного для осуществления предпринимательской деятельности. В арсенале поддержки — бесплатное содействие в прохождении процедур, необходимых для старта бизнеса, покрытие расходов на обучение стажеров, предоставление дополнительного финансирования при создании новых рабочих мест.

По расчетам экономистов, каждую секунду в польские СЭЗ инвестируется в среднем 215 злотых, или около 60 долларов. Среди ведущих инвесторов СЭЗ можно выделить компании: General Motors, Volkswagen, Toyota, Opel, Michelin, Shell, UBS, Ericsson, Fujitsu, Indesit, IBM, IKEA, Electrolux, Gillette, LG.