ПВО Беларуси будет обслуживать интересы Кремля 6 10.08.2017, 20:20

Путин внес в Госдуму РФ протокол о создании единой системы ПВО «союзного государства».

Президент РФ внес в четверг на ратификацию протокол об изменениях и дополнениях в соглашение между Россией и Беларуссью о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны двух стран, сообщает ТАСС.

"Реализация протокола позволит повысить надежность охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве, будет способствовать укреплению безопасности двух государств и не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета", - подчеркивается в сопроводительных материалах.