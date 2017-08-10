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ПВО Беларуси будет обслуживать интересы Кремля

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  • 10.08.2017, 20:20

Путин внес в Госдуму РФ протокол о создании единой системы ПВО «союзного государства».

Президент РФ внес в четверг на ратификацию протокол об изменениях и дополнениях в соглашение между Россией и Беларуссью о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны двух стран, сообщает ТАСС.

"Реализация протокола позволит повысить надежность охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве, будет способствовать укреплению безопасности двух государств и не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета", - подчеркивается в сопроводительных материалах.


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