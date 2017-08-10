закрыть
10 августа 2017, четверг, 21:36
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Болтовня из зомбоящика

1
  • Наталья Гулевская
  • 10.08.2017, 20:50

Все заявления о «полезных санкциях» - не более чем пропаганда.

После подписания Трампом закона о санкциях и широко растиражированного в российских СМИ заявления о том, «что документ содержит антиконституционные положения», это можно уже смело назвать глумлением над Кремлем и Лубянкой. Безусловно, Конгресс США очень сильно рисковал, вторгаясь в конституционные положения, отведенные в ведения исполнительной ветви власти. Но Трамп не наложил вето, и закон из под пера президента приобрел все конституционные формы этого законодательного акта. Если к этому случаю добавить поведения Трампа и его команды к эпизоду, связанному с Весельницкой, то можно смело сказать, что Трамп с потрохами принадлежит элитам США и будет делать ровно то, что считает американский политический истеблишмент правильным.

Все болтовня из российского зомбоящика, что Западу не выгодны санкции в отношении России, ничто иное как параноидальный бред. Выключение такого богатого игрока, сорящего деньгами направо и налево, это первый шаг к оздоровлению и развитию всех тех отраслей мировой экономики, которые успели загадить «чекисты-предприниматели».

Бизнесмены всего мира уже с предвкушением ждут отмашку Министерства финансов США, чтобы прийти на традиционный рынок России и вытеснить ее с этой «грядки». В Кремле и Лубянке еще не осознали, что благодаря безумной политики чекистов мы теряем навсегда свои традиционные позиции в мировой экономике и больше нас никогда не пустят напрямую к этим рынкам. Перспектива будет или по принципу «нефть в обмен на продовольствие», или через контролируемого Западом посредника, но с обязательными ограничительными квотами. Путин доигрался, и все, кто еще ждет «айсберг» для нашего «Титаника», может на это уже не надеяться. В 21 веке это виртуальный «айсберг», который уже дважды пробил наше днище — 27 марта 2014 года и 2 августа 2017 года. К сожалению для россиян, у нас нет механизма транзита власти, и даже если кто-то знает как избежать полного фиаско и сделать последствия менее болезненными, этого не случится по вполне объективным причинам — путинская система персонализирована и не предусмотрена на преемство власти.

Всем бизнесменам и предпринимателям на примере Ходорковского, которому европейские банки открыли доступ к его средствам, нужно постараться выяснить и понять, почему это произошло, и какое решение получит конкретно он после падения чекистского человеконенавистнического режима в России.

Наталья Гулевская, aboutru.com


Мнение

Репортаж из сердца Мордора
Репортаж из сердца Мордора Александр Тверской
Чем белорус отличается от русского?
Чем белорус отличается от русского? Виктор Никитенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой
Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш


Интервью

Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что