Болтовня из зомбоящика 1 Наталья Гулевская

10.08.2017, 20:50

Все заявления о «полезных санкциях» - не более чем пропаганда.

После подписания Трампом закона о санкциях и широко растиражированного в российских СМИ заявления о том, «что документ содержит антиконституционные положения», это можно уже смело назвать глумлением над Кремлем и Лубянкой. Безусловно, Конгресс США очень сильно рисковал, вторгаясь в конституционные положения, отведенные в ведения исполнительной ветви власти. Но Трамп не наложил вето, и закон из под пера президента приобрел все конституционные формы этого законодательного акта. Если к этому случаю добавить поведения Трампа и его команды к эпизоду, связанному с Весельницкой, то можно смело сказать, что Трамп с потрохами принадлежит элитам США и будет делать ровно то, что считает американский политический истеблишмент правильным.

Все болтовня из российского зомбоящика, что Западу не выгодны санкции в отношении России, ничто иное как параноидальный бред. Выключение такого богатого игрока, сорящего деньгами направо и налево, это первый шаг к оздоровлению и развитию всех тех отраслей мировой экономики, которые успели загадить «чекисты-предприниматели».

Бизнесмены всего мира уже с предвкушением ждут отмашку Министерства финансов США, чтобы прийти на традиционный рынок России и вытеснить ее с этой «грядки». В Кремле и Лубянке еще не осознали, что благодаря безумной политики чекистов мы теряем навсегда свои традиционные позиции в мировой экономике и больше нас никогда не пустят напрямую к этим рынкам. Перспектива будет или по принципу «нефть в обмен на продовольствие», или через контролируемого Западом посредника, но с обязательными ограничительными квотами. Путин доигрался, и все, кто еще ждет «айсберг» для нашего «Титаника», может на это уже не надеяться. В 21 веке это виртуальный «айсберг», который уже дважды пробил наше днище — 27 марта 2014 года и 2 августа 2017 года. К сожалению для россиян, у нас нет механизма транзита власти, и даже если кто-то знает как избежать полного фиаско и сделать последствия менее болезненными, этого не случится по вполне объективным причинам — путинская система персонализирована и не предусмотрена на преемство власти.

Всем бизнесменам и предпринимателям на примере Ходорковского, которому европейские банки открыли доступ к его средствам, нужно постараться выяснить и понять, почему это произошло, и какое решение получит конкретно он после падения чекистского человеконенавистнического режима в России.

Наталья Гулевская, aboutru.com