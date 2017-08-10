Осмоловку отстояли – и Лошицу отстоим 10.08.2017, 21:07

«Деревня ученых» вышла на тропу войны с Мингорисполкомом.

12 жителей минском микрорайоне Лошица начали судебный процесс против Мингорисполкома.

С просьбой вместе защитить от сноса «деревню ученых» обратились к общественным активистам и журналистам жители частного сектора в микрорайоне Лошица. «Тут такое дело:" Осмоловку "отстояли, победа предстоит и в Лошице", - такую просьбу местные жители разместили в социальных сетях, передает «Радыё Свабода».

Частное подворье - второй Ботанический сад

Белокирпичный двухэтажный дом утопает в зелени: миниатюрный пруд, экзотические деревья и кустарники, зеленая лужайка - во дворе дома. «Этот дом мой и моего брата Александра», - встречает журналистов Геннадий Устинович.

Он проводит краткую экскурсию по двору:

«У нас очень много экзотических растений - греческий, маньчжурский орех, несколько сортов фундука. Вот тут бирочки на деревцах - чтобы отличать сорта яблок и груш - их более пятнадцати. У меня на грушах яблоки растут, и наоборот », - смеется хозяин.

«Персики в этом году замерзли, а так - крупные, сладкие, вкусные плоды. Вдоль забора сирень - вот такие крупные цветы », - разводит руки хозяин на размер мнимых гроздей.

«Ну, и я всегда говорю, что у нас есть самое красивое дерево. Не куст, а дерево - руками не обхватить. Это магнолия. Весной, когда нет еще листьев нигде - оно цветет крупными цветками. Это дерево есть только в двух экземплярах: у нас и в Лошицком парке ».

Работали ли во дворе ландшафтный дизайнеры, строители? Нет.

«Мы здесь все делали собственными руками, на свой вкус и по собственным проектов», - Геннадий Устинович продолжает эмоциональный рассказ.

«Вон посмотрите - это летний домик. Думаю, для многих было бы за счастье в нем жить, не говоря о даче. И все это абсолютно законно: на все построения мы имеем нужные разрешения. Земля у нас в пожизненном владении, и работали мы так, чтобы было не только нам, но и для детей наших осталось ».

Три репрессированы поколения

«Много и хорошо работать - это семейная традиция», - говорит Геннадий Устинович.

«Когда-то жил на Могилевщине наш дед и два его брата. Если деды хозяйничали, то люди мечтали, чтобы "Уcтиновичи не справились", чтобы наняться к ним денег заработать. Ну, и как "кулаков" выслали дедов в Сибирь », - говорит Геннадий.

Деды из Сибири вернулись, но во время сталинских репрессий арестовали Устиновича-младшего - отца Геннадия.

«Отца забрали, как приезжали за соседом. Того не оказалось дома, то взяли папу - 10 лет провел в тюрьме. Вернулся уже с подорванным здоровьем, но успел еще поработать в совхозе "Лошицком" главным бухгалтером и даже возглавить строительство той самой "деревни ученых" на десять домов, которые сейчас запланированы под разрушение », - продолжает господин Геннадий.

«Даже моя жена уже устала, говорит: когда уже эту семью оставят в покое. Выходит, что мы уже третье поколение репрессированных. Я об этом могу часами говорить, так как это выстраданное ».

«Конференция по поводу 105-летия моего деда»

Соседка Устиновича - Татьяна Романовец. Она биолог в третьем поколении, внучка ученого-биолога Антона Амбросова, который был хозяином нынешнего ее дома.

«Буквально сегодня в Институте защиты растений - конференция по поводу 105-летия моего деда Антона Лаврентьевича Амбросава. Он был основатель и первый директор института, профессор, член-корреспондент Академии наук. Я как-то посчитала, что в нашей семье тринадцать биологов - и я тринадцатая. Правда, на мне все закончилось », - улыбается госпожа Татьяна.

«А бабушка была заслуженным агрономом, вывела несколько сортов помидоров. Это я только о своей семье рассказываю - такие люди жили в каждом доме. Зайдите в любой, и вам расскажут похожую историю. Здесь на каждом доме можно вывеску вешать: жил такой и такой », - говорит женщина.

А свой дом Татьяна Романовец называет не иначе, как «родовое гнездо». С особым теплом вспоминает и своих соседей - жителей «деревни ученых».

«Если у меня в доме случился пожар, то люди бежали и выносили из дома все: я потом по всей деревне вещи свои собирала, так как люди спасали от огня и поразносили по своим домам.

Этот был дом коммунальной собственности, но нам сказали, что денег нет - ремонтируйте сами. И мы отстроили его заново, а когда пришлось его приватизировать, то вот это все, построенное за собственные средства, мы были вынуждены снова выкупать у государства. А теперь за это вот, дважды оплаченное жилье нам предлагают унизительную просто компенсацию », - возмущается Татьяна Романовец.

Добротные дома - дешевле за панельные квартиры

«Деревня ученых» - это 10 блочных двухквартирных домов, двенадцать хозяев которых обратились в суд против сноса их жилья.

«Какие такие государственные нужды требуют лишать нас нашего жилья, которое мы строили собственными руками? Чтобы строить многоэтажки, то какая это государственная потребность, когда 80% новостроек в Минске не распроданы ?! Просто у нас драгоценное место - рядом с рекой, парком и Лошицком дворцом. Поэтому его хотят продать богатым инвесторам », - убеждена Татьяна Романовец.

«В городе достаточно старых предприятий, каких-то автопарков в страшном виде, занимающих огромные территории. Снесите те предприятия и постройте там дома », - поддерживает соседку Геннадий Устинович.

«Кроме того - стоимость наших садов, деревьев оценили по стоимости квадратного метра жилья, то у нас он оказался дешевле, чем квадратный метр в панельной квартире! Это просто прокомментировать тяжело », - возмущается господин Геннадий.

«Условия нашего переселения - просто позорные и оскорбительные. Мы ни за что на такие условия не согласимся », - говорят люди.

Не мы пришли в город, а город нас поглотил

Прежде чем обратиться в суд, жители «деревни ученых» собрали более двух тысяч подписей против сноса их поселка и отмены статуса культурной ценности, что позволило начинать здесь новое строительство. «Здесь была деревня, и не мы пришли в город, а город поглотил нас», - говорит Геннадий Устинович.

Во время слушаний в Московском суде Минска представители городских властей говорили заявителям, что часть здешних жителей согласны на переезд.

«Согласны на переезд те жители, которые никогда не заботились о своих дома: где нет даже водопровода и канализации и они до сих пор ходят« до ветру ». Там по 15-20 человек зарегистрированы, и они только и мечтают, чтобы получить квартиры, которые, возможно, будут доведены до такого же состояния. Ну то продайте эти куски земли с аукциона, и люди отстроят здесь современные коттеджи, которые впишутся в общую архитектуру города », - говорят участники судебных слушаний.

Заявители просят суд отменить решение Мингорисполкома о сносе «деревни ученых». В результате первого заседания суд решил приостановил его выполнение до завершения судебного разбирательства.