Какими могут быть сценарии конфликта Белого дома с Пхеньяном 2 10.08.2017, 21:40

Комментарии Трампа меняют фундаментальный расклад сил на Корейском полуострове.

"Дональд Трамп пригрозил "огнем и яростью, каких никогда не видел мир". Северная Корея пообещала "тысячекратно" отомстить США за любую атаку, - напоминает Эндрю Гриффин в Independent. - Так правда ли мир оказался на грани третьей мировой войны? Эксперты говорят, что, возможно, нет, однако указывают, что легко понять, как мы можем там очутиться", пишет daily.com.ua.

"Прежде всего, хочу сказать, что не уверен, что комментарии Трампа меняют фундаментальный расклад сил на Корейском полуострове, в Северной и Южной Корее, - заявил Джеймс Ханна, заместитель начальника азиатской программы в Chatham House. - Что очевидно изменилось - это фактор Трампа, который в некотором роде подражает северокорейскому воинственному подходу".

"Даже голос президента (хоть он и главнокомандующий) - всего один голос среди множества других в Белом доме, и с большим отрывом самый агрессивный среди них, - указывает автор статьи. - Рекс Тиллерсон сказал, что нет "неизбежной угрозы" и что "американцы могут спать спокойно по ночам". При этом он пояснил, что президент взял такой конфронтационный тон, потому что такие выражения понимает Ким Чен Ын".

"Это не означает, что нет причин для беспокойства", - признает Гриффин.

"Я давно уже слежу за Северной Кореей и начинаю тревожиться, - сказал Эйден Фостер-Картер, почетный старший научный сотрудник по социологии и современной Корее в Университете Лидса. - Меня беспокоит риторика обеих сторон, выходящая из-под контроля, так как это ведет к каким-либо просчетам".

"Профессор Фостер-Картер подчеркнул, что не имеет в виду, что комментарии Трампа или подход США сопоставимы с поведением Северной Кореи. Он только хотел сказать, что с обеих сторон нарастает степень враждебности", - передает журналист.

"Меня беспокоит раскованная риторика, - сказал Джеффри Льюис, адъюнкт-профессор в Центре исследований в области нераспространения им. Джеймса Мартина. - Я опасаюсь, что сторонники северокорейцев могут не понять, что это просто бахвальство. Я не думаю, что оно свидетельствует о намерении США атаковать северокорейцев. Как ни странно, оно успокаивает, потому что показывает, что [Трамп] не знает, что делать. Если бы у него был какой-то план нападения на них, он говорил бы о своем плане нападения на них".

"Если расклад сил не изменился, мы имеем дело с повышением уровня непредсказуемости и напряженности риторики, - сказал Джеймс Ханна. - У этого есть ряд последствий. Непредсказуемость США сторонники Трампа могут воспринять как преимущество, позволяющее взять более жесткую линию поведения и оказать давление на Северную Корею и, возможно, Китай, приведя угрозу к определенному результату. Но в то же время эта непредсказуемость не будет хорошо воспринята союзниками США в регионе, такими как Япония и Южная Корея. Это создает своего рода эхокамеру раздутой риторики".

"А пока Трамп у власти, риторика имеет свойство доминировать в дебатах, которые часто сводятся к ней одной", - поясняет автор.

"Если риторика нагнетается, тогда, полагаю, у нас больше поводов беспокоиться о том, что вероятность действий в некоторых кругах повышается", - сказал Ханна.

"На самом деле все сводится к тому, думает ли Северная Корея, что заявления Трампа действительно что-то значат. Если он просто бахвалится (это занятие ей хорошо знакомо), тогда очень мало что изменилось; если она думает, что эта риторическая установка подвергает ее опасности, тогда может возникнуть конфликт", - говорится в статье.

"Все это можно было предотвратить в 1990-х годах, - утверждает Гриффин. - Тогда у Северной Кореи было стремление к решению, достигнутому на переговорах, а США были готовы на уступки".

"Вероятно, решить такую проблему, как Корея, таким достаточно прямолинейным способом больше нельзя. Эта страна полагает (возможно, справедливо), что ее ядерная программа не дает другим странам начать смену режима. А значит, ее руководство едва ли откажется от своего огромного атомного козыря, - говорится в статье. - Поэтому любая сделка в сфере безопасности, объединяющая все заинтересованные стороны, включая Китай, Россию и Японию, а также США, должна была бы давать гарантию того, что смены режима в Корее не будет. Это было бы неприемлемо для США, так как означало бы не только признание этого деспотического и беспощадного режима, но и принятие на себя обязательства сохранить его навсегда".