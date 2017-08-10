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Литовцы: Белорусы все равно приедут за покупками в Вильнюс

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  • 10.08.2017, 21:59
Фото: AFP

Почему Вильнюс не испугался открытия Zara в Минске.

Сегодня в Минске открылся магазин Zara. Беларусь стала 94–й страной, куда пришел испанский бренд, пишет сайт the-village.me.

Магазин разместился на двух этажах торгового центра Dana Mall (улица Петра Мстиславца, 11, рядом со станцией метро «Восток»). Его площадь — более четырех тысяч квадратных метров.

Магазин открылся коллекцией Осень-Зима 2017 для женщин, мужчин и детей; ассортимент будет пополняться новыми моделями дважды в неделю.

Испанский бренд Inditex, которому принадлежит Zara, также открыл в Минске магазины других своих торговых марок: Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home; на днях откроется и Massimo Dutti.

Мы связались с магазином Zara в Вильнюсе, чтобы узнать, как они отнеслись к тому, что значительный поток белорусских покупателей может иссякнуть.

Менеджер вильнюсского магазина Zara рассказала нам:

– Мы не боимся, что белорусы перестанут к нам ездить, потому что кроме «Зары» у нас есть еще и другие магазины, которые они посещают. Во время шопинга по другим магазинам они будут заходить и к нам. Сейчас у нас очень много покупателей из Беларуси: в рабочие дни маловато, но по выходным — примерно каждый второй. Они сами говорят, что из Беларуси; белорусские покупатели очень разговорчивые.


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