18 августа аэропорт в Вильнюсе откроется после ремонта 10.08.2017, 22:48

Белорусы вновь смогу воспользоваться услугами литовского аэропорта.

18 августа откроется виленский аэропорт. Он не работал от 14 июля из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы, большинство рейсов перевели в Каунас. Как информирует Delfi, работы выполняли латвийское предприятие и каунасская строительная компания, они стоили почти 19 миллионов евро.

Уже в пятницу, 11 августа, начнутся испытания реконструированной взлетно-посадочной полосы и другой инфраструктуры. Кстати, заключительные земельные работы в аэропорту будут продолжаться до октября, но на его работу они не повлияют.