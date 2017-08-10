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18 августа аэропорт в Вильнюсе откроется после ремонта

  • 10.08.2017, 22:48

Белорусы вновь смогу воспользоваться услугами литовского аэропорта.

18 августа откроется виленский аэропорт. Он не работал от 14 июля из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы, большинство рейсов перевели в Каунас. Как информирует Delfi, работы выполняли латвийское предприятие и каунасская строительная компания, они стоили почти 19 миллионов евро.

Уже в пятницу, 11 августа, начнутся испытания реконструированной взлетно-посадочной полосы и другой инфраструктуры. Кстати, заключительные земельные работы в аэропорту будут продолжаться до октября, но на его работу они не повлияют.

Фото: delfi.lt

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