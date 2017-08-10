Рассерженные минчане встали на защиту закрывающейся школы 10.08.2017, 23:00

Чиновники явно не ожидали такой реакции.

За три недели до начала учебного года ученики 210-й школы, которая считается лучшей в Заводском районе столицы, узнали, что учиться им придется в других учебных заведениях. 210-ую закрывают на капитальный ремонт на неопределенный срок, пишет сайт телеканала «Белсат».

Накануне вечером во время специального собрания представители администрации Заводского района и Комитета образования доводили родителям, что здание школы эксперты признали аварийным. Родители возмущались: как такое могло случиться, что школа, построенная в 1993-ом году, стала угрозой для жизни детей и учителей?

Эксперты показали родителям съемки опасных мест объекту - ржавая арматура в фундаменте здания, залитые водой подвалы, мокрый потолок и подгнившие балки перекрытий.

В школу едут люди со всего Минска

Чтобы сохранить коллектив школы, а это тысяча учащихся и с три десятка учителей, учиться будут во вторую смену. Часть учеников - в 186-й школе, а начальные классы и 11-й - в двухсот. Родители очень беспокоятся, что здание их школы вообще снесут, а тогда исчезнет и номер школы.

«Ученики участвовали в олимпиадах, завоевывали призовые места, поступали в вузы. Люди сюда приезжают с Немиги из центра города. Приезжают из Сокола, с Раубич. Это свидетельствует о высоком потенциал преподавателей », - уверен Александр Процкевич, отец ученика 5-го класса.

210-ая школа стала другой из числа в районе, которую закрыли через аварийное состояние здания. На собрании родители требовали дать конкретный ответ на вопрос: когда дети смогут вернуться в родную школу? Но услышали только, что экспертная комиссия будет работать минимум полгода. А уж сколько будут вестись ремонтные работы - вообще не известно. Вопроса стройки нового здания школы администрация района вообще не рассматривает.