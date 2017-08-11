Лукашенко хочет, чтобы белорусы заплатили за убыточные колхозы 13 11.08.2017, 7:58

Огромные долги агрохолдингов погасят за счет бюджета.

Уборочная кампания в разгаре, но, по словам Лукашенко, может происходить еще быстрее. Во время визита на поля Брестчины диктатор потребовал «добавить скорости», сообщает «Белсат».

Увеличить скорость и эффективность сумеют не все

Впрочем, ситуация во всем агропромышленном комплексе выглядит кризисной. Об этом свидетельствует тот факт, что государство в очередной раз профинансирует убыточные предприятия АПК. Соответствующий указ Лукашенко уже подписал.

На практике это означает, что государство берет на себя финансовые обязательства, между прочим, агрохолдингов, комбикормовых заводов и хлебокомбинатов, которые не смогли рассчитаться за кредиты.

Из государственного бюджета в первую очередь будет погашаться сумма основной задолженности, после процента и пени.

Можно ли таким образом оздоровить агропромышленный комплекс?

«Эти деньги способны только как-то поддержать систему в более менее функциональном состоянии. Не более того. Эта система сама по себе убыточна», - полагает Инна Гармель, аналитик портала «agrolive.by».

Количество убыточных предприятия АПК в последние годы значительно увеличивалось. Правда, в этом году Министерство сельского хозяйства отрапортовала об «улучшении ситуации в агропромышленном комплексе». Мол, чистая прибыль увеличивается, а удельный вес убыточных сельхозпредприятий АПК уменьшается и составляет лишь 22%. Однако узнать об истинном положении белорусских предприятий сегодня нереально. Публиковать отчеты обязаны только Открытые акционерные общества.

Система действует иначе, чем в странах, на которые стоит равняться

«Если у нас дотации дают хозяйствам, то в Европе, в том числе в Польше, деньги дают за продукцию. Это означает, что чем больше продукции ты произвел, тем большую ты получаешь поддержку. А у нас получается наоборот», - пояснил экономист Лев Марголин.

То есть у нас деньги дают бесперспективным предприятием. А их количество увеличивается. Согласно официальной статистике, число всех убыточных предприятий выросло более чем на 10% и составила свыше полутора тысяч. Независимые исследования свидетельствуют, что их количество может быть значительно больше.