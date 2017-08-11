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Фотофакт: Гроза преподнесла «сюрприз» жителям Брестчины

  • 11.08.2017, 8:04

В Каменецком районе выпал град размером с крышку от бутылки.

10 августа в Каменецком районе выпал град размером с крышку от бутылки.

Об этом в соцсетях сообщил пользователь Сергей Автушко.

Грозовой фронт, который прошел через западные районы Брестской области во второй половине дня 10 августа, сильных беспокойств жителям областного центра не принес. Однако жители Каменецкого района в соцсетях сообщают о сильном граде, который накрыл несколько деревень региона.

Фото: Сергей Автушко (vk.com/id130059777)

11 августа погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и очень теплая воздушная масса тропического происхождения. Ожидается переменная облачность, сообщает республиканский гидрометцентр. В Бресте будет солнечно без осадков. Днем воздух прогреется до +33°С.

Фото: Сергей Автушко (vk.com/id130059777)

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