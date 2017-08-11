Почему белорусский рубль «расслабился» 11.08.2017, 8:15

Нацбанк придумал хитрое оправдание обесцениваю отечественной валюты.

«Учитывая выросший уровень золотовалютных резервов, а также благоприятное сальдо текущего счета платежного баланса, то есть фундаментальные факторы, Национальный банк сохраняет за собой возможность сдерживать укрепление белорусского рубля за счет покупки иностранной валюты, констатировал начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин в докладе, опубликованном в очередном номере «Банковского вестника».

Мурин заверил, что регулятор влияет на курс, как и ранее, только через операционное правило, которое не менялось с момента его внедрения в 2015 г. «Соответственно, появившиеся в средствах массовой информации предположения об изменениях в курсовой политике Нацбанка, приведших к ослаблению национальной валюты в июне 2017 года, не имеют под собой оснований», — подчеркнул эксперт.

Ослабление рубля к корзине валют в июне он объясняет исключительно изменением соотношения между спросом и предложением на валюту, которое сформировали основные участники рынка. Прежде всего — предприятия и банки. В итоге за январь — июнь 2017 г. ослабление белорусского рубля к корзине валют составило 1,7%, а основное снижение курса пришлось на июнь — 2%.

В целом, подчеркивает Мурин, операции белорусских субъектов хозяйствования по покупке-продаже валюты на внутреннем рынке практически сбалансированы, а сформированный ими за первое полугодие чистый спрос (118 млн долларов), даже ниже прошлогоднего (144 млн долларов).

Однако динамика соотношения спроса и предложения со стороны субъектов хозяйствования остается неоднородной, что создает предпосылки для краткосрочных колебаний курса рубля, признает Мурин.

«В частности, значительное увеличение спроса на иностранную валюту со стороны предприятий стало одним из основных факторов ослабления белорусского рубля в последнюю неделю июня», — пояснил он.

Этот всплеск представитель Нацбанка объяснил увеличением покупки валюты для погашения кредитов. «В конце месяца предприятиями была куплена почти половина общего объема валюты, приобретенной за июнь 2017 г. для погашения кредитов. При этом месячный объем покупки для данных целей практически не изменился по сравнению с маем 2017 г. В определенной степени смещение в распределении объемов покупки предприятиями валюты для погашения кредитов связано с процессами дедолларизации», — отметил он.

В частности, именно в третьей декаде июня несколько банков провели крупные операции по изменению валюты обязательств кредитов клиентов с иностранной валюты на белорусские рубли и для регулирования своей валютной позиции предъявили дополнительный спрос на валюту, пояснил Мурин. «Несмотря на положительные эффекты с позиций дедолларизации активов банков и экономики в целом, реализация данных мероприятий в столь сжатые сроки и в достаточно больших объемах привела к кратковременному росту напряженности на внутреннем валютном рынке», — признал эксперт.

При этом население продолжает оставаться чистым продавцом иностранной валюты на внутреннем рынке, реализовав уже больше 1 млрд долларов.

Среди факторов, способных оказать давление на рубль, эксперт обращает внимание на восстановление потребительского спроса, вместе с которым увеличиваются объемы потребительского импорта. В январе — мае он вырос на 16,4%, главным образом за счет роста физических объемов поставок из стран вне СНГ. Также растет импорт промежуточных неэнергетических товаров (на 30%). При этом в целом импорт товаров без учета энергоносителей вырос на 20,8%, в то время как экспорт — на 28,1%. «Опережающие темпы роста экспорта связаны с целым рядом факторов.

Это и упомянутое ранее оживление экономической активности в странах — основных торговых партнерах, и рост экспортных цен в долларовом эквиваленте (в частности, в результате укрепления российского рубля), и благоприятная динамика реального курса национальной валюты, способствующая поддержанию ценовой конкурентоспособности белорусских товаров на внешних рынках», — отмечает Мурин.

Снижение реального эффективного курса рубля, рассчитанного по индексу цен производителей промышленной продукции, в январе — мае 2017 года к январю — маю 2016 года составило 7,4%. В результате сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось положительным и составило 265 млн долларов против прошлогоднего дефицита в размере 246 млн.