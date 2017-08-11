закрыть
11 августа 2017, пятница, 9:03
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Антиутопия и антивирус

6
  • Ирина Халип
  • 11.08.2017, 8:17
Ирина Халип

Режим перешел все границы абсурда.

Конец лета – время суровое. У школьников и студентов безжалостно заканчиваются каникулы, у их родителей стремительно пустеют кошельки, а выпускники вузов обязаны прибыть к месту распределения и приступить к работе на государство. Оно тебя учило – теперь ты ему должен. Оно тебя найдет, если решишь спрятаться, и все равно заставит. Ты с ним в кошки-мышки даже не начинай – все равно проиграешь.

В давние советские времена, когда образование было бесплатным, а распределение – обязательным, популярной была такая прибаутка: «Студентки пятого курса всегда носят в сумочке паспорт на случай, если кто-нибудь позовет в загс». Замужество или женитьба тогда гарантировали вожделенный свободный диплом. Теперь – нет: прежде думай о родине, а потом о себе, брак не освобождает от распределения. Но в этом году государство превзошло себя. Оно стало отбирать свободные дипломы у тех, кому их же и выдало.

Вот вам группа выпускников факультета журналистики. Из них 19 человек, обучавшихся «на бюджете», еще в апреле получили свободные дипломы. Свободное распределение они получили по разным причинам: к примеру, один – инвалид второй группы, другой ухаживает за отцом-инвалидом первой группы. Неважно, в общем, - в основном семейные обстоятельства и здоровье. Все эти ребята получили дипломы с приложениями о свободном распределении, но недавно их всех вызвали в университет и потребовали сдать эти чертовы вкладыши. Свободные дипломы, говорят, отменяются, будем вас распределять, а если кто откажется – по суду будет выплачивать государству потраченные на обучение деньги. Заявки от частных компаний, само собой, не рассматриваются и не принимаются.

На многочисленные «почему? как такое возможно? вы же сами нам дали свободные дипломы!» выпускникам объяснили: 1 июня вице-премьер Василий Жарко пришел в себя после бурного празднования последнего звонка и с устатку наваял поручение о стопроцентном трудоустройстве выпускников, потому что оно ему пригрезилось в тревожном недолгом сне. Пока поручение медленно шествовало по коридорам совмина, пока дошло до министерства образования, пока там писали письма и рассылали по всем отечественным вузам – выпускники успели получить дипломы. И теперь их вылавливают по всей стране, чтобы задним числом распределить. Папа-инвалид? Сам инвалид? Извини, товарищ, но для правительства это такие мелочи, что и говорить об этом нельзя. Принудительно трудоустроить нужно всех, так зачем-то Жарко придумал.

В результате у одного выпускника с дипломом журналиста теперь есть трудовая книжка, в которой записано «инженер». На четверть ставки где-то в дальних коридорах журфака с оплатой 50 рублей в месяц. Будешь, сказали, антивирусы устанавливать. Так вот для чего государство пять лет деньги тратило – чтобы журналисты антивирусы на кафедрах устанавливали. Я себе представляю, во что превратится учебный процесс с этими антивирусами.

Нескольких бывших студентов трудоустроили преподавателями тут же, на журфаке, - и тоже на четверть ставки. Остальным до сих пор угрожают «Медицинским вестником». То есть клиническая картина для «Медицинского вестника» ясна: нужно куда-то пристроить выпускников со свободными дипломами, потому что так в первую летнюю ночь Жарко привиделось. Но девать их некуда, и вузы рассовывают этих выпускников по полдюжины на одну ставку на своих же кафедрах, чтобы выполнить приказ. Потом отчитываются: приказ выполнен, стопроцентное трудоустройство. И, конечно, никто не скажет: извини, гражданин Жарко, но пока ты свои поручения сочинял, наши выпускники получили дипломы и улетели на Марс. У кого средний балл был похуже – те на Луну. И ловить их по всей Вселенной мы не можем, потому что у нас полномочий и денег нет. Лови сам, если хочешь. Бегай за ними и отбирай дипломы. А мы этой фигней заниматься не будем и хилые свободные ставки лучше между собой разделим.

Вряд ли какой-нибудь среднестатистический гражданин свободного мира сможет понять отношение белорусского государства к студентам, обучающимся «на бюджете». Оно ведет себя с ними так, как будто на беслатное обучение в состоянии поступить лишь тупые и бездарные – те, кто самостоятельно никогда в жизни на работу не устроится, и только государство может им помочь. Оно почему-то никак не может осознать, что на бюджетную форму обучения поступают не убогие, а те, у кого оценки выше. Поступают не из государственной милости, а всего лишь по сумме набранных баллов. Они никого не просили, в ногах не валялись, с челобитными на ступеньках министерств и ректоратов ночами не просиживали. Так почему государство считает, будто они ему что-то должны? Ответ один: потому что государство не только преступное, но еще и умственно отсталое.

Практически во всех западных университетах абитуриенты, получившие высокий балл на тестировании, могут рассчитывать на грант на обучение. И никто потом, представьте, за ними не бегает с обрезом и с криками «мы вас учили за свой счет, теперь вы должны на нас работать!». Почему-то там понимают, что талантливый выпускник университета принесет пользу человечеству, независимо от того, в каком государстве он будет строить свою карьеру. У нас же не понимают даже той простой арифметики, что молодой специалист, устроившийся сам на высокооплачиваемую работу, будет платить гораздо больше налогов, чем инженер на четверть ставки с дипломом журналиста, и намного быстрее компенсирует государству расходы на образование. И отказываются видеть очевидное: замысливший побег из места распределения выпускник все равно сбежит. О многочисленных, и даже сравнительно честных, способах такого бегства уже давно можно писать монографии.

Кстати, пару лет назад на одном из образовательных сайтов я наткнулась на рубрику «Вопросы и ответы» о распределении. Отвечала на вопросы ведущий специалист по кадровой работе ГИУСТ БГУ Дарья Корнеевец. Одна девушка писала, что учится на бюджетном отделеии, но скоро выходит замуж за гражданина Польши и уезжает. Ведущий специалист отвечала: «Брак с иностранным гражданином не является причиной для выдачи свободного диплома». То есть пусть гражданин Польши достает мошну, набитую злотыми, и выкупает крепостную невесту из рабства. А если голодранец – пусть ждет, пока невеста отработает на государство. Еще одна выпускница пишет, что ее распределили в другой город, и спрашивает, обязаны ли ей предоставить на время отработки жилье. Так вот, ведущий специалист отвечает: нет. Предоставление жилья молодому специалисту является правом, но не обязанностью работодателя.

Ну и какие еще могут быть вопросы к государству-работодателю? У него нет обязанностей, только права. Зато у молодых специалистов – никаких прав, сплошные обязанности. Как в сказке про вершки и корешки.

Только это не сказка, а реальность. Точнее, антиутопия. Многие из нас и не замечают, что давно живут в пределах одного литературного жанра. Кто сопротивляется – к тому приходит Большой Брат в форме. Кто не сопротивляется – того изводит неуважение к самому себе. И снова нет выхода, кроме Площади.

Ирина Халип, специально для Сharter97.org


Мнение

Репортаж из сердца Мордора
Репортаж из сердца Мордора Александр Тверской
Чем белорус отличается от русского?
Чем белорус отличается от русского? Виктор Никитенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой
Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш


Интервью

Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что