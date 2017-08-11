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Под Раубичами создали государство с демократией и талерами

  • 11.08.2017, 8:21

Правда, пока всего только на несколько дней.

Тренировка по жизни в демократическом государстве проводится на образовательном фестивале «Рэмара».

Местная валюта — талер. Также здесь есть свой парламент, пресса, правозащитные организации, бизнес, судьи и полиция. На три дня зеленый хутор превратился в отдельное государство, сообщает «Белсат».

«Все как в реальной жизни, только более компактно. Ну и мы пытаемся построить демократию, поэтому стараемся услышать всех», — считает организатор Илья Силицкий.

Игру «Рэмара» — аналог украинской «Студреспублики» — уже третий раз проводит Объединение белорусских студентов. Организаторы уверены, что это доступный способ объяснить политические и экономические процессы молодежи, которая в Беларуси не имеет возможности влиять на ситуацию, а потому не привыкла принимать решения:

«Мы чувствуем, что белорусская молодежь не очень хорошо понимает, что такое демократия в действии. Потому что две предыдущие «Республики» закончились установлением некоего подобия коммунистического режима. Хочется воспитывать и больше обращаться к тому, что происходит в таких игровых процессах и пытаться давать людям возможность чувствовать себя хозяевами собственной судьбы», — рассказывает Саша Кузьмич, организатор «Рэспублікі Мары».

Каждое постановление парламента сказывается на ценах, а о правильности действий политиков говорит индекс удовлетворенности жителей. Результат абсолютно непредсказуем — может случиться инфляция, революция или гражданская война, в предыдущие годы игра заканчивалась установлением диктатуры. Удастся ли на этот раз соорудить «демократическую мечту»?

Закончится игра 12-го августа образовательным фестивалем, где известные лекторы расскажут о проблемах белорусского искусства, политики и гражданского общества, а вечером выступят музыканты – «Разбітае сэрца пацана» и украинская группа «Колір».


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