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Девять глупых привычек, от которых отказываются уверенные в себе люди

  • 11.08.2017, 8:43

Психологи советуют отбросить их уже сейчас.

Существуют нехорошие привычки, против которых ополчились психологи всего мира: говорить о себе плохо или с завидной пунктуальностью заниматься самоедством перед сном. Они мешают нам испытывать уверенность в себе и в своем будущем.

AdMe.ru собрал ошибки, которые мешают нам быть счастливыми и подрывают веру в себя.

9. Тревожиться из-за своего несовершенства

Психологи говорят, что причина стремления к совершенству или перфекционизма — в низкой самооценке и высоком уровне тревоги. При этом никакой, даже самый лучший результат работы не приносит удовлетворения, так как он несовершенен.

Как надо: Когда ребенок только учится ходить, он не осуждает себя за то, что упал. Это любовь к себе и принятие себя, которому стоит поучиться. В те минуты, когда включается «внутренний критик» и убеждает вас, что вы не такой, как надо, постарайтесь разобраться, чьи это ожидания и почему вы должны им соответствовать. Ведите дневник принятия себя, куда вы будете записывать 3 своих достижения за день, и перечитывайте его время от времени.

8. Сравнивать себя с другими

Каждый из нас уникален, поэтому любое сравнение несправедливо. К тому же обычно мы сравниваем худшее, что вообразили о себе, с лучшим, что, как нам кажется, есть у других. Отлично сказал об этом Теодор Рузвельт: «Сравнение — вор радости».

Как надо: Сравнивать себя только с самим собой, то есть свои сегодняшние достижения с прошлыми. Еще один отличный способ стать увереннее в себе — не сравнивать себя с окружающими, а учиться у них. Изучайте жизнь великих людей, которые вам нравятся, и вдохновляйтесь их биографией.

7. Принижать себя в разговоре с людьми

Излишнее самоуничижение в разговоре — «Ой, я такая рассеянная», «Я так и знал, что опоздаю» — это неосознаваемый способ либо получить в ответ поток заверений, что вы, наоборот, хороши и замечательны, либо слабая попытка оправдать свою будущую неудачу, в которой вы уже заранее почти уверены.

Как надо: В конце концов, наши слабости и делают нас уникальными. Если вы признаете, что они имеют право быть, то и другие сделают то же самое. Если же вы без устали занимаетесь самобичеванием, то и окружающие рано или поздно начнут считать ваши особенности ужасными пороками.

6. Видеть только препятствия, а не возможности

Привычка сразу думать о собственных недостатках или о гипотетических препятствиях, которые не дадут вам достигнуть желаемого, — наилучший способ сидеть на пятой точке ровно и ничего не делать. А потом ругать себя за бездействие и никчемность, еще больше теряя уверенность в себе.

Как надо: Понимать, что неудач не существует, а существует полезный опыт. Неудача — повод изменить свое представление о том, как достичь цели, а не повод отказаться от нее.

5. Думать, что никто не справится лучше вас

Как часто люди признаются, что не в состоянии доверить кому-то важную (да и неважную) работу. Им кажется, что только они в состоянии справиться с ней наилучшим образом. Психологи говорят, что причина все в той же повышенной тревожности и стремлении все держать под контролем, которые появляются от неуверенности в себе.

Как надо: Умение доверять окружающим работу и, главное, перекладывать на них ответственность за нее — признак уверенности в себе. Это касается не только руководящих должностей, но и повседневной жизни: поручить мужу купить продукты без навязчивых звонков «А хлеб не забыл?» — это тоже умение делегировать. Снимайте с себя тяжкий груз ответственности за все, что происходит вокруг, и дышите легче.

4. С тревогой думать о будущем

Воображать себе самый страшный сценарий развития событий — при устройстве на новую работу или в разговоре с соседом, который шумит по ночам, — верный способ лишить себя энергии и уверенности в себе.

Как надо: Думайте о хорошем и помните, что в реальности все происходит далеко не так, как представлялось. И вы уже не раз в этом убеждались.

3. Искать одобрения других людей

Человек, который не знает себе цену, постоянно хочет слышать от окружающих, как он хорош, красив и умен. На самом деле это бесконечная погоня за одобрением, которая никогда не принесет удовлетворения и насыщения. А еще при этом любой признак невнимания или непонимания воспринимается как знак неуважения, холодности, отчуждения и вообще как конец света.

Как надо: Вырваться из замкнутого круга можно, только если самому осознать собственную значимость и стать себе лучшим другом.

2. Тратить время на бесполезные развлечения

Привычка лечить плохое настроение шопингом, а неудачи — бесконечным просмотром сериалов ведет в никуда. Проблемы никуда не исчезают, зато денег и времени, которое можно было бы потратить на развитие и движение к лучшей жизни, все меньше.

Как надо: Лучше не заглушать негативные эмоции развлечениями, а превратить их в энергию для изменения своей жизни. Для начала потратить свободное время на прогулку и размышления о том, что сегодня представляет собой ваша жизнь и что вам мешает чувствовать себя счастливее. И конечно же, действовать — направить энергию и время на обучение и созидание в тех областях, которые вам интересны.

1. Придавать своим прошлым неудачам слишком большое значение

Размышлять о прошлом, о том, что вы сделали не так, и думать, что в глазах людей вы все тот же неудачник, который завалил в две тысячи махровом году ответственный проект, — пагубное занятие, которое не добавит уверенности в себе.

Как надо: Просто примите, что в прошлом вы поступили именно так, как поступили, исходя из того, что знали и умели. Проанализируйте и запишите, чему вы научились, что поняли и осознали благодаря той ситуации. Проявите к себе любовь и сочувствие и мысленно скажите слова поддержки, которые были тогда так нужны. Все это поможет отпустить мучительные воспоминания. А еще люди уже давным-давно забыли о ваших неудачах, потому что больше всего они заняты собой.


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